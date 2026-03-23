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Ministro israelita defende anexação do sul do Líbano
23 mar, 2026 - 21:54 • Ricardo Vieira, com Reuters
"A nova fronteira de Israel deve ser o Litani", afirma Bezalel Smotrich.
Israel devem anexar o sul do Líbano até ao rio Litani, defendeu esta segunda-feira o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich.
O comentário é o mais explícito de um membro do Governo israelita sobre as ambições em relação ao país vizinho.
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Acontece após as forças armadas de Israel terem bombardeado uma ponte sobre o rio Litani, que liga o sul ao norte do Líbano.
A nova fronteira de Israel deve ser o Litani
Bezalel Smotrich afirmou num programa de rádio israelita que a campanha militar no Líbano "precisa terminar com uma realidade completamente diferente, tanto com a decisão do Hezbollah quanto com a alteração das fronteiras de Israel".
"Eu digo aqui de forma definitiva... em todas as salas e em todas as discussões também: a nova fronteira de Israel deve ser o Litani", disse Smotrich.
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As declarações de Smotrich tiveram repercussão no Líbano, que já foi invadido no passado por Israel. As forças israelitas lançaram repetidos ataques ao Líbano desde 1978 e ocuparam o sul do país entre 1982 e 2000.
Um oficial libanês disse à agência Reuters que Beirute ainda conta com potências estrangeiras para pressionar Israel a pôr fim à guerra, através de uma proposta do presidente Joseph Aoun para realizar negociações diretas.
O exército israelita afirmou que as suas tropas no Líbano estão a realizar manobras terrestres e ataques a militantes do Hezbollah e aos seus armazéns de armas, com o objetivo de proteger os residentes no norte de Israel do Hezbollah.
Na segunda-feira, as suas tropas capturaram "vários" combatentes do Hezbollah a sul do Litani, disse o exército.
O governo libanês proibiu as atividades militares do Hezbollah e afirmou que pretende envolver-se em negociações diretas com Israel.
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