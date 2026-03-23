Ministro israelita defende anexação do sul do Líbano

Israel devem anexar o sul do Líbano até ao rio Litani, defendeu esta segunda-feira o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich.

O comentário é o mais explícito de um membro do Governo israelita sobre as ambições em relação ao país vizinho.

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Acontece após as forças armadas de Israel terem bombardeado uma ponte sobre o rio Litani, que liga o sul ao norte do Líbano.

A nova fronteira de Israel deve ser o Litani

Bezalel Smotrich afirmou num programa de rádio israelita que a campanha militar no Líbano "precisa terminar com uma realidade completamente diferente, tanto com a decisão do Hezbollah quanto com a alteração das fronteiras de Israel".

"Eu digo aqui de forma definitiva... em todas as salas e em todas as discussões também: a nova fronteira de Israel deve ser o Litani", disse Smotrich.