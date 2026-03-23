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Ministro israelita defende anexação do sul do Líbano

23 mar, 2026 - 21:54 • Ricardo Vieira, com Reuters

"A nova fronteira de Israel deve ser o Litani", afirma Bezalel Smotrich.

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Israel devem anexar o sul do Líbano até ao rio Litani, defendeu esta segunda-feira o ministro das Finanças, Bezalel Smotrich.

O comentário é o mais explícito de um membro do Governo israelita sobre as ambições em relação ao país vizinho.

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Acontece após as forças armadas de Israel terem bombardeado uma ponte sobre o rio Litani, que liga o sul ao norte do Líbano.

A nova fronteira de Israel deve ser o Litani

Bezalel Smotrich afirmou num programa de rádio israelita que a campanha militar no Líbano "precisa terminar com uma realidade completamente diferente, tanto com a decisão do Hezbollah quanto com a alteração das fronteiras de Israel".

"Eu digo aqui de forma definitiva... em todas as salas e em todas as discussões também: a nova fronteira de Israel deve ser o Litani", disse Smotrich.

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As declarações de Smotrich tiveram repercussão no Líbano, que já foi invadido no passado por Israel. As forças israelitas lançaram repetidos ataques ao Líbano desde 1978 e ocuparam o sul do país entre 1982 e 2000.

Um oficial libanês disse à agência Reuters que Beirute ainda conta com potências estrangeiras para pressionar Israel a pôr fim à guerra, através de uma proposta do presidente Joseph Aoun para realizar negociações diretas.

O exército israelita afirmou que as suas tropas no Líbano estão a realizar manobras terrestres e ataques a militantes do Hezbollah e aos seus armazéns de armas, com o objetivo de proteger os residentes no norte de Israel do Hezbollah.

Na segunda-feira, as suas tropas capturaram "vários" combatentes do Hezbollah a sul do Litani, disse o exército.

O governo libanês proibiu as atividades militares do Hezbollah e afirmou que pretende envolver-se em negociações diretas com Israel.

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