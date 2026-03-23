MNE da Hungria era os ouvidos da Rússia no Conselho Europeu?

O ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE) da Hungria, Péter Szijjártó, tinha por hábito telefonar ao homólogo russo, Sergei Lavrov, nos intervalos das reuniões do Conselho Europeu com "relatórios em tempo real sobre o que tinha sido discutido", avançou o jornal norte-americano "The Washington Post". O chefe da diplomacia húngara partilhava informações confidenciais dos bastidores europeus, indicou o mesmo jornal ao citar uma fonte anónima europeia responsável pela segurança. "Cada reunião da UE decorre há anos praticamente com Moscovo sentado à mesa", lê-se. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Perante a queda de popularidade nas sondagens para as eleições de abril, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, já ordenou esta segunda-feira uma investigação sobre as escutas ao ministro Szijjártón, enquanto o governo procura reverter as consequências desta notícia.

"Estamos a lidar com duas questões sérias: há provas de que o ministro dos Negócios Estrangeiros da Hungria foi escutado e também temos indícios de quem pode estar por detrás disto. Isto precisa de ser investigado imediatamente", reclamou o líder húngaro. Já o próprio MNE Szijjártó negou a denúncia sobre os laços da Hungria com a Rússia e classificou-a como uma "notícia falsa, como sempre".

"Estão a mentir para apoiar o partido opositor e tentar formar um governo fantoche pró-guerra. Não vão conseguir!", insistiu, referindo-se ao líder conservador da oposição, Péter Magyar. Em reação, o primeiro-ministro da Polónia, Donald Tusk, afirmou que a "notícia não surpreende ninguém" na rede social X (antigo Twitter). "Há muito que alimentávamos suspeitas. É uma das razões pelas quais só intervenho quando é absolutamente necessário e digo apenas o indispensável", comentou o chefe de Governo polaco.