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Morreu Lionel Jospin, antigo primeiro-ministro de França
23 mar, 2026 - 08:50 • João Malheiro
Jospin assumiu o cargo durante a presidência de Jacques Chirac.
Morreu Lionel Jospin, antigo primeiro-ministro de França, aos 88 anos, esta segunda-feira.
A notícia da morte foi confirmada pela família à agência de noticias francesa AFP.
Figura de esquerda, foi secretário-geral e deputado pelo Partido Socialista francês.
Chegou a desempenhar funções enquanto ministro do Estado e ministro da Educação, antes de chegar a primeiro-ministro.
Jospin assumiu o cargo durante a presidência de Jacques Chirac. Mais tarde, ele próprio foi candidato por duas vezes à Presidência da República, em 1995 e 2002.
Em 2005, recebeu a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade de Portugal, pelas mãos do então Presidente da República Jorge Sampaio.
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