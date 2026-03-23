Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 23 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Morreu Lionel Jospin, antigo primeiro-ministro de França

23 mar, 2026 - 08:50 • João Malheiro

Jospin assumiu o cargo durante a presidência de Jacques Chirac.

A+ / A-

Morreu Lionel Jospin, antigo primeiro-ministro de França, aos 88 anos, esta segunda-feira.

A notícia da morte foi confirmada pela família à agência de noticias francesa AFP.

Figura de esquerda, foi secretário-geral e deputado pelo Partido Socialista francês.

Chegou a desempenhar funções enquanto ministro do Estado e ministro da Educação, antes de chegar a primeiro-ministro.

Jospin assumiu o cargo durante a presidência de Jacques Chirac. Mais tarde, ele próprio foi candidato por duas vezes à Presidência da República, em 1995 e 2002.

Em 2005, recebeu a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade de Portugal, pelas mãos do então Presidente da República Jorge Sampaio.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 23 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda