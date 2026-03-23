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Nova Iorque: Choque de avião com carro de bombeiros provoca dois mortos no aeroporto La Guardia

23 mar, 2026 - 05:08 • Jaime Dantas com Reuters

Um avião da Air Canada chocou com um veículo que estava na pista. Há vários feridos.

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Foto: Bing Guan/Reuters
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O Aeroporto de La Guardia, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, encontra-se encerrado na manhã desta segunda-feira, na sequência de um choque entre uma aeronave e um veículo que circulava na pista que terá morto pelo menos duas pessoas.

As vítimas mortais deverão ser o piloto e o co-piloto da aeronave, segundo indica a televisão norte-americana ABC, citada igualmente pela Reuters.

O avião CRJ-900, que vinha de Montreal, colidiu com o veículo a uma velocidade de cerca de 24 milhas por hora (39 km/h), informou o Flightradar24. O jato era operado pela Jazz Aviation, parceira regional da Air Canada.

A Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) emitiu uma ordem de paragem no solo para todos os aviões no aeroporto até às 05h30 locais, de acordo com um aviso da entidade reguladora.
O aviso da FAA indicava que o motivo da paragem no aeroporto era uma emergência e que havia uma elevada probabilidade de prorrogação, sem especificar quaisquer detalhes.
Num aviso separado aos pilotos, a FAA informou que o aeroporto poderia permanecer encerrado até às 18h00 locais.

O Corpo de Bombeiros de Nova Iorque afirmou em comunicado que estava a responder a um incidente relatado envolvendo um avião e um veículo na pista do aeroporto de LaGuardia, mas não forneceu mais detalhes.

[Atualizada às 07h05 com informações sobre vítimas mortais]

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