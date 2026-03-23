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EUA
Nova Iorque: Choque de avião com carro de bombeiros provoca dois mortos no aeroporto La Guardia
23 mar, 2026 - 05:08 • Jaime Dantas com Reuters
Um avião da Air Canada chocou com um veículo que estava na pista. Há vários feridos.
O Aeroporto de La Guardia, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, encontra-se encerrado na manhã desta segunda-feira, na sequência de um choque entre uma aeronave e um veículo que circulava na pista que terá morto pelo menos duas pessoas.
As vítimas mortais deverão ser o piloto e o co-piloto da aeronave, segundo indica a televisão norte-americana ABC, citada igualmente pela Reuters.
O avião CRJ-900, que vinha de Montreal, colidiu com o veículo a uma velocidade de cerca de 24 milhas por hora (39 km/h), informou o Flightradar24. O jato era operado pela Jazz Aviation, parceira regional da Air Canada.
O Corpo de Bombeiros de Nova Iorque afirmou em comunicado que estava a responder a um incidente relatado envolvendo um avião e um veículo na pista do aeroporto de LaGuardia, mas não forneceu mais detalhes.
[Atualizada às 07h05 com informações sobre vítimas mortais]
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