Pelo menos 66 mortos após avião militar despenhar-se com 125 pessoas na Amazónia

"Ainda não foi possível determinar com precisão o número de vítimas nem as causas do acidente" , indicou o ministro da Defesa colombiano, Pedro Arnulfo, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

O acidente aconteceu quando um Hércules C-130 levantava voo na localidade de Puerto Leguizamo, na região da Amazónia, junto à fronteira com o Peru para transportar militares.

Das 125 pessoas dentro do avião, dezenas de ocupantes foram resgatados com vida e hospitalizados, avançou o Presidente colombiano, Gustavo Petro.

Pelo menos 66 pessoas morreram após um avião militar despenhar-se esta segunda-feira na Amazónia , no sul da Colômbia, segundo o governo do país.

Segundo o jornal colombiano "El Caracol", as informações preliminares indicam que o avião teve alegadamente dificuldades durante uma manobra ou para ganhar altitude logo depois de levar voo.

O responsável militar colombiano afastou a possibilidade de este acidente ser motivado por "atores ilegais" e referiu ainda que o "estrondo" que se ouve em alguns vídeos nas redes sociais foi resultado da munição transportada pelas tropas que explodiu na queda.

Para além de indicar que partilhará a lista completa de vítimas nas próximas horas, o ministro colombiano esclareceu ainda que a aeronave encontrava-se em "condições de navegação" e a "tripulação foi devidamente qualificada".



"A toda a Colômbia, agradeço a solidariedade e a gestão responsável da informação. Em memória dos nossos heróis e heroínas, continuamos a cumprir a missão", lamentou.

O comandante da Força Aérea Colombiana, o general Fernando Silva, afirmou num vídeo publicado nas redes sociais que o avião transportava 114 passageiros e 11 tripulantes, acrescentando que as autoridades continuam a investigar as causas do acidente.



[Notícia atualizada às 02h25 para atualização número de vítimas mortais]