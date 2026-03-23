Trump suspende ataques contra Irão durante cinco dias

Donald Trump anunciou que vai suspender ataques ao Irão durante os próximos cinco dias.

A decisão foi tomada depois de diálogo diplomático entre ambos os países, de acordo com o Presidente dos EUA, numa publicação na sua conta no Truth Social.

"Tivemos conversas muito boas e produtivas sobre uma resolução completa e total das hostilidades no Médio Oriente", descreve.

Trump refere que as conversas vão "continuar ao longo da semana" e que não haverá qualquer ataque a infraestruturas de energia iranianas durante os próximos cinco dias.

Esta pausa no conflito está "dependente do sucesso destas negociações", avisa o chefe de Estado norte-americano.

Do lado do Irão, a agência de notícias Fars diz que não há qualquer diálogo direto entre os dois países e que Trump terá recuado depois de saber da ameaça iraniana a todas as centrais nucleares da Ásia ocidental.

Não se sabe se Israel, aliado dos EUA neste conflito, vai cumprir com esta pausa nos ataques.

