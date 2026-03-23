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Tensão no Médio Oriente

Ucrânia tem provas "irrefutáveis" de que Rússia dá informações secretas ao Irão, diz Zelensky

23 mar, 2026 - 22:12 • Catarina Magalhães, com Reuters

"Ao ajudar o regime iraniano a sobreviver e a atacar com maior precisão, a Rússia está, na prática, a prolongar a guerra" no Médio Oriente, acusa o líder ucraniano.

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Os serviços de inteligência militar da Ucrânia têm provas "irrefutáveis" de que a Rússia fornece informações secretas ao Irão, disse esta segunda-feira o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

"A Rússia está a utilizar as suas próprias capacidades de inteligência, bem como parte dos dados obtidos através da cooperação com parceiros no Médio Oriente", afirmou o líder ucraniano após uma reunião com o chefe de inteligência militar do país.

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Para Zelensky, esta troca de informações "tem de ser travada" para evitar o prolongamento da guerra no Médio Oriente: "ao ajudar o regime iraniano a sobreviver e a atacar com maior precisão, a Rússia está, na prática, a prolongar a guerra."

"Trata-se claramente de uma atividade destrutiva e tem de ser travada, pois apenas conduz a uma maior desestabilização. Todos os Estados responsáveis têm interesse em garantir a segurança e evitar problemas maiores", lê-se na publicação do chefe de Estado ucraniano na rede social X (antigo Twitter).

O Kremlin rejeitou, na semana passada, uma notícia do jornal norte-americano "Wall Street Journal" que alegava que a Rússia estava a partilhar imagens de satélite e tecnologia de drones mais avançada com o Irão, classificando-a como “notícia falsa”.

A guerra que os Estados Unidos da América (EUA) e Israel travam contra o Irão desde 28 de fevereiro, data em que foi assassinado o líder supremo do país, Ali Khamenei, entra agora na quarta semana sem que Trump tenha esclarecido por quanto tempo prevê que o conflito se prolongue.

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