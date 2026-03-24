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Austrália e União Europeia assinam acordo de comércio livre

24 mar, 2026 - 07:10 • Lusa

Os dois parceiros indicaram que irão reforçar a sua cooperação em matéria de defesa perante os atuais desafios de segurança.

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A Austrália e a União Europeia assinaram esta terça-feira um vasto acordo de comércio livre, culminando anos de negociações.

O acordo foi assinado numa cerimónia na capital australiana, Camberra, pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelo primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, que também firmaram uma nova parceria de segurança e Defesa.

Os dois parceiros indicaram que irão reforçar a sua cooperação em matéria de defesa perante os atuais desafios de segurança.

Colaborarão para "reforçar a cooperação em matéria de segurança marítima, cibersegurança, combate às ameaças híbridas e contra a manipulação de informação e a interferência estrangeira", afirmou a Comissão Europeia num comunicado.

Bruxelas deu ainda conta do reforço da cooperação com a Austrália em minerais críticos, fundamentais para a tecnologia de ponta, incluindo de Defesa, e cuja cadeia de abastecimento é controlada pela China.

A viagem de Ursula von der Leyen à Austrália realiza-se numa altura em que a UE está a tentar diversificar as suas relações comerciais e de Defesa a nível mundial, com o intuito de reduzir dependências e afirmar-se como um ator geopolítico mais autónomo.

Perante crescentes tensões com a administração norte-americana de Donald Trump, a UE já assinou, só este ano, dois novos acordos comerciais: com o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e com a Índia, a que se soma agora o terceiro com a Austrália.

Em termos de Defesa, a UE já assinou duas parcerias este ano - com a Islândia e com a Índia.

No início deste mês, a Alta Representante para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Kaja Kallas, indicou que seria apresentada uma parceria com o Gana, além da Austrália agora.

Estas parcerias de Defesa, criadas em 2024, visam reforçar a cooperação e coordenação da UE com países considerados próximos em áreas que vão da Defesa, às ameaças híbridas, contraterrorismo, gestão de crises ou segurança marítima, cibernética e espacial.

Até ao momento, a UE assinou parcerias de segurança e Defesa com 10 países: Islândia, Índia, Canadá, Reino Unido, Albânia, Macedónia do Norte, Coreia do Sul, Japão, Noruega e Moldova.

A agenda de Ursula von der Leyen em Camberra inicia-se hoje com um encontro com o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese.

Segundo indicou o comunicado da Comissão Europeia, "além das relações comerciais, a reunião deverá centrar-se na expansão da cooperação em matéria de segurança e Defesa, matérias-primas e inovação em prol das transições energética e digital, com vista a aumentar a resiliência da UE e da Austrália numa era geopoliticamente turbulenta".

Após essa reunião, Von der Leyen e Albanese irão participar numa sessão plenária do parlamento australiano, onde ambos discursarão, e, à tarde, a presidente da Comissão Europeia irá participar num debate sobre matérias-primas críticas com representantes políticos e empresariais da Europa e da Austrália.

Na quarta-feira, está previsto que Ursula von der Leyen visite a base militar Garden Island Naval Precinct, onde se irá reunir com responsáveis militares e de segurança australianos e representantes empresariais europeus do setor aeroespacial e da Defesa.

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