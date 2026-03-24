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Brasil
Bolsonaro tem alta dos cuidados intensivos e espera cumprir prisão domiciliária
24 mar, 2026 - 01:03 • Catarina Magalhães
Filho e sucessor da carreira política de Bolsonaro celebra o avanço do "pedido de prisão humanitária" na justiça brasileira. "Isso é o justo! É cumprir a lei!", escreveu Flávio Bolsonaro nas redes sociais.
Internado nos cuidados intensivos desde 13 de março após um episódio de broncopneumonia, o antigo Presidente brasileiro Jair Bolsonaro recebeu na segunda-feira alta da Unidade de Cuidados Intensivos (UCI), avançou o jornal brasileiro "g1".
Bolsonaro voltou para o quarto no hospital privado DF Star, na capital Brasília, mas ainda não tem previsão de alta hospitalar.
Segundo o boletim médico, o ex-chefe de Estado brasileiro permanece "estável clinicamente" e poderá sair da unidade hospitalar apenas se a evolução se manter "satisfatória".
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"Segue com terapia de antibiótico endovenosa, suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora", lê-se no documento médico.
Brasil
"Escapou por pouco": Bolsonaro continua internado com broncopneumonia e sem alta prevista
Caso não fosse socorrido uma ou duas horas mais ta(...)
A Procuradoria-Geral da República brasileira enviou um pedido ao Supremo Tribunal Federal do país a indicar ser favorável à concessão de prisão domiciliar para o antigo Presidente brasileiro.
"Está demonstrado que o estado de saúde do postulante da prisão domiciliar demanda a atenção constante e atenta que o ambiente familiar, mas não o sistema prisional em vigor, está apto para propiciar."
Caso o socorro fosse mais tardio nesta situação, Bolsonaro poderia ter agravado a sua situação de saúde "extremamente grave" para uma infeção generalizada. "Escapou por pouco" da morte, contou na altura o filho Flávio Bolsonaro nas redes sociais.
Já na segunda-feira, o sucessor da carreira política de Bolsonaro celebrou o avanço do "pedido de prisão humanitária" na justiça brasileira.
"Isso é o justo! É cumprir a lei!", escreveu Flávio Bolsonaro.
O antigo chefe de Estado, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, tem um historial de internamentos e cirurgias relacionados com o esfaqueamento de que foi vítima durante uma ação de campanha em 2018.
Em janeiro, tinha sido hospitalizado para realizar uma série de exames após sofrer uma queda e bater com a cabeça. Em dezembro, foi submetido a procedimentos médicos para tratar uma hérnia e soluços persistentes.
Bolsonaro cumpre uma pena de 27 anos de prisão por conspiração para um golpe de Estado após ter perdido as eleições presidenciais de 2022 para o atual Presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
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