Bolsonaro vai passar para prisão domiciliária por razões humanitárias

Jair Bolsonaro, antigo Presidente do Brasil de 71 anos, vai passar para o regime de prisão domiciliária por questões humanitárias, anunciou esta terça-feira o Supremo Tribunal Federal.

Na decisão, o juiz Alexandre de Moraes afirmou que a prisão domiciliária terá uma duração inicial de 90 dias.

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“Após esse período, será reavaliada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliária humanitária, incluindo um exame médico, caso necessário”, escreveu o magistrado.

Os advogados de Jair Bolsonaro, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, já haviam solicitado por diversas vezes a autorização do Supremo para que o antigo Presidente cumprisse a sua pena em "prisão domiciliária humanitária", mas o juiz havia negado todos os pedidos anteriores.

A mudança de decisão acontece depois de Jair Bolsonaro ter sido internado, no início deste mês, na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital em Brasília, com uma pneumonia grave. Deixou aquele serviço na segunda-feira e está no quarto individual no hospital privado DF Star, na capital Brasília.

Conhecido como "Trump dos Trópicos", Jair Bolsonaro cumpre uma pena de 27 anos de prisão, desde novembro do ano passado, por uma envolvimento numa tentativa de golpe de estado, para evitar a tomada de posse do Presidente Lula da Silva.

[em atualização]

