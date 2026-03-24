Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 24 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Brasil

Bolsonaro vai passar para prisão domiciliária por razões humanitárias

24 mar, 2026 - 18:35 • Ricardo Vieira, com Reuters

Antigo Presidente do Brasil está a recuperar de uma pneumonia. Juiz Alexandre de Moraes afirmou que a prisão domiciliária terá uma duração inicial de 90 dias.

A+ / A-

Jair Bolsonaro, antigo Presidente do Brasil de 71 anos, vai passar para o regime de prisão domiciliária por questões humanitárias, anunciou esta terça-feira o Supremo Tribunal Federal.

Na decisão, o juiz Alexandre de Moraes afirmou que a prisão domiciliária terá uma duração inicial de 90 dias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Após esse período, será reavaliada a presença dos requisitos necessários para a manutenção da prisão domiciliária humanitária, incluindo um exame médico, caso necessário”, escreveu o magistrado.

Os advogados de Jair Bolsonaro, que governou o Brasil entre 2019 e 2022, já haviam solicitado por diversas vezes a autorização do Supremo para que o antigo Presidente cumprisse a sua pena em "prisão domiciliária humanitária", mas o juiz havia negado todos os pedidos anteriores.

A mudança de decisão acontece depois de Jair Bolsonaro ter sido internado, no início deste mês, na unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital em Brasília, com uma pneumonia grave. Deixou aquele serviço na segunda-feira e está no quarto individual no hospital privado DF Star, na capital Brasília.

Conhecido como "Trump dos Trópicos", Jair Bolsonaro cumpre uma pena de 27 anos de prisão, desde novembro do ano passado, por uma envolvimento numa tentativa de golpe de estado, para evitar a tomada de posse do Presidente Lula da Silva.

[em atualização]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 24 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda