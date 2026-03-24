Centenas em manifestação contra "salários de fome" na Venezuela

Centenas de empregados e reformados manifestaram-se na segunda-feira em Caracas para exigir um aumento dos salários "da fome" e das pensões "da morte", congelados há quatro anos, enquanto a inflação reduziu fortemente o poder de compra.

Entre os manifestantes, uma reformada de 72 anos queixou-se sobre as baixas pensões: "o que vamos fazer com esta pensão que não chega para nada? Sem o meu filho a ajudar-me, não poderia comprar os meus medicamentos", reportou a agência de notícias francesa AFP.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Embora o rendimento possa chegar aos 130 euros graças a subsídios do Estado, continua a ser insuficiente face aos 556 euros que custa, em média, a cesta básica alimentar para uma família.

"Free the salario [libertem os salários]", podia ler-se num cartaz durante a manifestação, uma alusão irónica ao slogan oficial "Free Maduro [livres de Maduro]", utilizado pelo governo para pedir a libertação do Presidente deposto Nicolás Maduro, capturado pelo exército americano a 3 de janeiro e agora preso em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América (EUA).