Chuvas em Moçambique fizeram 298 mortos desde outubro

A época de chuvas em Moçambique já levou a 298 mortos, desde outubro do ano passado.

É o balanço mais recente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), que aponta que mais de um milhão de pessoas já foram afetadas pelo fenómeno climatérico.

Nas últimas 24 horas foram contabilizados mais dois mortos e há mais dez mil pessoas afetadas desde o último balanço do INGD.

Só as cheias de janeiro provocaram, pelo menos, 43 mortos, 147 feridos e nove desaparecidos, afetando globalmente 715.716 pessoas, com algumas zonas do sul a registaram nos últimos dias uma nova vaga de inundações.