- Noticiário das 9h
- 24 mar, 2026
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Chuvas em Moçambique fizeram 298 mortos desde outubro
24 mar, 2026 - 08:48 • João Malheiro
No total, 21.719 casas ficaram parcialmente destruídas, 10.236 totalmente destruídas e 206.379 inundadas.
A época de chuvas em Moçambique já levou a 298 mortos, desde outubro do ano passado.
É o balanço mais recente do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD), que aponta que mais de um milhão de pessoas já foram afetadas pelo fenómeno climatérico.
Nas últimas 24 horas foram contabilizados mais dois mortos e há mais dez mil pessoas afetadas desde o último balanço do INGD.
Só as cheias de janeiro provocaram, pelo menos, 43 mortos, 147 feridos e nove desaparecidos, afetando globalmente 715.716 pessoas, com algumas zonas do sul a registaram nos últimos dias uma nova vaga de inundações.
No total, 21.719 casas ficaram parcialmente destruídas, 10.236 totalmente destruídas e 206.379 inundadas, desde o começo da época de chuva.
No que toca a outras infraestruturas, 304 unidades de saúde, 104 locais de culto e 724 escolas foram afetadas em menos de seis meses.
Foram ainda afetados nesta época das chuvas 8.434 quilómetros de estradas, 50 pontes e 237 aquedutos.
Desde outubro, o instituto de gestão de desastres moçambicano ativou 195 centros de acomodação, que chegaram a albergar 139.284 pessoas, dos quais 64 ainda estão ativos (mais cerca de 50 na última semana, devido às recentes inundações), com pelo menos 30.954 pessoas, além do registo de 7.214 pessoas que tiveram de ser resgatadas.
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