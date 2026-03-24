EUA preparam envio de milhares de soldados para o Médio Oriente

As tropas estão atualmente estacionadas em Fort Bragg, na Carolina do Norte.

Os responsáveis, que falaram sob condição de anonimato, não especificaram para que zonas do Médio Oriente serão destacados os militares, nem quando deverão chegar à região.

A confirmar-se, trata-se de um reforço significativo dispositivo militar norte-americano na região , numa altura em que o Presidente Donald Trump admite a possibilidade de um acordo com o Irão para pôr fim à guerra iniciada a 28 de fevereiro.

Os Estados Unidos deverão enviar milhares de soldados da elite 82.ª Divisão Aerotransportada do Exército para o Médio Oriente , disseram à Reuters, esta terça-feira, duas fontes com conhecimento do processo.

o diretor do gabinete de apoio a projetos humanitá(...)

As forças armadas norte-americanas remeteram as questões para a Casa Branca, que não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Uma das fontes indicou à Reuters que ainda não foi tomada qualquer decisão quanto ao envio de tropas para o próprio Irão, mas sublinhou que o reforço permitirá aumentar a capacidade para eventuais operações futuras na região.

Segundo uma das fontes, o Pentágono prepara-se para destacar entre 3.000 e 4.000 soldados.

O destacamento dos soldados surge na sequência de uma notícia da Reuters, de 20 de março, que dava conta da decisão dos Estados Unidos de enviar milhares de fuzileiros navais e marinheiros a bordo do “USS Boxer”, um navio de assalto anfíbio, juntamente com a sua Unidade Expedicionária de Fuzileiros e navios de guerra de apoio, para o Médio Oriente.

Antes do envio destas forças adicionais, encontravam-se na região cerca de 50 mil militares norte-americanos.

A notícia dos reforços surge apenas um dia depois de Trump ter adiado as ameaças de bombardear centrais energéticas iranianas, afirmando terem existido conversações “produtivas” com o Irão.

No entanto, após a publicação de Trump na rede Truth Social, na segunda-feira, Teerão negou que tenham tido lugar quaisquer negociações.