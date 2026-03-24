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Irão. Duas infraestruturas atacadas apesar de pausa prometida por Trump

24 mar, 2026 - 08:32 • Lusa

Estas instalações ficaram "parcialmente danificadas", acrescentou a agência semi-estatal iraniana.

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Duas infraestruturas energéticas iranianas foram alvo de ataques israelo-americanos, segundo a agência Fars, horas após a reviravolta inesperada de Donald Trump ao anunciar o adiamento por cinco dias da decisão de atacar centrais de energia iranianas.

"Na sequência dos ataques levados a cabo pelo inimigo sionista e americano, o edifício da administração do gás e a estação de redução de gás da rua Kaveh, em Isfahan, foram atacados", escreveu a Fars.

Estas instalações ficaram "parcialmente danificadas", acrescentou a agência semi-estatal iraniana.

Isfahan, grande cidade no centro do Irão, é uma antiga capital do império persa.

Ainda segundo a Fars, "um ataque" visou igualmente "o gasoduto da central elétrica de Khorramshahr", cidade portuária do sudoeste do Irão.

"Um projétil atingiu as imediações da estação de tratamento do gasoduto de Khorramshahr", sublinhou a Fars, citando o governador desta cidade fronteiriça com o Iraque.

A extensão dos eventuais danos não foi especificada.

Na segunda-feira, o Presidente norte-americano anunciou um adiamento por "cinco dias" da decisão de atacar centrais de energia iranianas, que prometeu que levaria por diante, uma vez esgotado o prazo de 48 horas que Trump tinha dado na madrugado de sábado a Teerão para abrir o Estreito de Ormuz à navegação.

Mais tarde, Trump acrescentou que Washington e Teerão encontraram "pontos de acordo importantes" durante negociações conduzidas com um "alto dirigente" iraniano não identificado.

O ministério iraniano dos Negócios Estrangeiros iraniano negou, porém, na segunda-feira a existência de "qualquer negociação com os Estados Unidos".

Teerão reconheceu, no entanto, ter recebido, através de "países amigos", "mensagens transmitindo um pedido americano de negociações" para pôr fim ao conflito.

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