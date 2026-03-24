- Noticiário das 6h
- 24 mar, 2026
-
Nações Unidas alertam que encerramento do Estreito de Ormuz coloca em causa a segurança alimentar
24 mar, 2026 - 05:41 • Jaime Dantas
o diretor do gabinete de apoio a projetos humanitários da ONU lembra que "um terço de todos os fertilizantes transportados no mundo" passam pelo Estreito de Ormuz.
A Organização das Nações Unidas (ONU) alerta, esta terça-feira, para o facto de o encerramento do Estreito de Ormuz ter impactos muito para além do abastecimento de petróleo.
Em entrevista à Sky News, o diretor do gabinete de apoio a projetos humanitários da ONU, Jorge Moreira da Silva, sublinha o papel do estreito na cadeia de abastecimento alimentar.
Apesar de "se falar muito pouco sobre o assunto", Jorge Moreira da Silva sublinha que "um terço de todos os fertilizantes transportados no mundo" passam pelo Estreito de Ormuz.
"O impacto dos fertilizantes no preço e a perturbação da cadeia de abastecimento alimentar terão consequências enormes na segurança alimentar", alerta.
O responsável das Nações Unidas considera "chocantes" os ataques das últimas semanas a infraestruturas de "abastecimento de água, saneamento, eletricidade, escolas e hospitais".
"É muito importante que o direito internacional humanitário seja plenamente respeitado", remata.
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