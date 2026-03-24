Nações Unidas alertam que encerramento do Estreito de Ormuz coloca em causa a segurança alimentar

A Organização das Nações Unidas (ONU) alerta, esta terça-feira, para o facto de o encerramento do Estreito de Ormuz ter impactos muito para além do abastecimento de petróleo.

Em entrevista à Sky News, o diretor do gabinete de apoio a projetos humanitários da ONU, Jorge Moreira da Silva, sublinha o papel do estreito na cadeia de abastecimento alimentar.

Apesar de "se falar muito pouco sobre o assunto", Jorge Moreira da Silva sublinha que "um terço de todos os fertilizantes transportados no mundo" passam pelo Estreito de Ormuz.

"O impacto dos fertilizantes no preço e a perturbação da cadeia de abastecimento alimentar terão consequências enormes na segurança alimentar", alerta.

O responsável das Nações Unidas considera "chocantes" os ataques das últimas semanas a infraestruturas de "abastecimento de água, saneamento, eletricidade, escolas e hospitais".

"É muito importante que o direito internacional humanitário seja plenamente respeitado", remata.