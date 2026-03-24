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​Sete cães perdidos caminham 17 quilómetros para voltar a casa

24 mar, 2026 - 17:47 • Cristina Nascimento

Vídeo viral mostra os cães a caminhar ao longo da autoestrada em Changchun, onde as temperaturas descem abaixo de 0 °C durante a noite.

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Sete cães que estavam perdidos caminharam 17 quilómetros para voltarem a casa. O feito aconteceu na China e há um vídeo da demanda canina que, entretanto, tornou-se viral.

De acordo com o jornal The Guardian, que cita a imprensa chinesa, o grupo de sete cães desapareceu por razões desconhecidas. Os donos procuraram-nos durante vários dias e já estavam quase a desistir quando os animais acabaram por aparecer na aldeia localizada em Changchun, a capital da província de Jilin, no nordeste da China.

O vídeo mostra os sete cães, entre os quais um golden retriever, um labrador, um pastor alemão e um pequinês, conduzidos por um corgi, que aparentemente liderava o grupo.

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O vídeo, publicado pela primeira vez online a 15 de março, mostra os cães a caminhar ao longo da autoestrada em Changchun, onde as temperaturas descem abaixo de 0 °C durante a noite.

Segundo o The Guardian, uma voluntária de um centro local de resgate de cães vadios, depois de ver o vídeo, foi de porta em porta nas aldeias da região e afixou panfletos sobre o desaparecimento dos cães, pois estava preocupada com o bem-estar dos animais face às temperaturas abaixo de zero.

Três dos cães pertencem a uma mulher que vive numa aldeia perto de Changchun. A cuidadora explicou à imprensa chinesa que andava à procura dos cães há quatro dias e, estava prestes a desistir, um dos animais entrou em casa, a 18 de março. A dona procurou, então, nas aldeias vizinhas e encontrou os outros cães, que tinham sido acolhidos por outro aldeão.

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