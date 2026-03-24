Trump envia ao Irão plano de 15 pontos para acabar com a guerra

Os Estados Unidos apresentaram ao Irão um plano de 15 pontos para acabar com a guerra no Médio Oriente, que entrou na quarta semana com impacto em todo o mundo.

A notícia, avançada esta terça-feira pelo jornal "The New York Times", foi confirmada à agência Reuters por uma fonte próxima do processo e pelo Channel 12 de Israel.

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A proposta norte-americana foi entregue às autoridades iranianas através do Paquistão.

O canal israelita Channel 12 avançou alguns dos 15 pontos do plano da Administração Trump para acabar com a guerra:

Criação de uma "Zona Marítima Livre" no Estreito de Ormuz;

O Irão deve deixar de financiar "proxies" na região, como o Hezbollah no Líbano, o Hamas na Faixa de Gaza ou os Houthis no Iémen;

Desmantelamento das instalações nucleares de Natanz, Isfahan e Fordow;

Plano exige que não haja enriquecimento de urânio em solo iraniano.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta terça-feira que Washington está a fazer progressos nos esforços para negociar o fim da guerra com o Irão, incluindo a obtenção de uma concessão importante por parte de Teerão.

Trump disse aos jornalistas, na Casa Branca, que os Estados Unidos estão a falar com “as pessoas certas” no Irão para alcançar um entendimento que ponha fim às hostilidades, acrescentando que os iranianos querem “muito” chegar a um acordo. “Estamos neste momento em negociações”, afirmou.

No entanto, Teerão nega que tenham ocorrido conversações diretas. O influente presidente do parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, rejeitou na segunda-feira essas informações, classificando-as como “notícias falsas”.

Entretanto, foi noticiado esta terça-feira que os Estados Unidos deverão enviar pelo menos mais três mil soldados da elite 82.ª Divisão Aerotransportada do Exército para o Médio Oriente.

[em atualização]