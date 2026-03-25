- Noticiário das 1h
- 25 mar, 2026
-
Itália
Demissões no Ministério da Justiça após Meloni perder referendo sobre sistema judicial
25 mar, 2026 - 00:24 • Catarina Magalhães, com Reuters
Meloni instou ainda a ministra do Turismo, Daniela Santanchè, "a fazer a mesma escolha" que os responsáveis do Ministério da Justiça que se demitiram por estar envolvida num esquema ilegal.
Dois membros do Ministério da Justiça italiana demitiram-se na terça-feira e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, pediu que a ministra do Turismo apresente a sua demissão.
Este cenário de instabilidade política acontece após Meloni ser derrotada no domingo para reformar o sistema judicial, com 54% dos italianos a dizer "não".
Caso o voto fosse favorável, a reforma teria dividido o sistema judicial em carreiras separadas para juízes e procuradores, fracionar o Conselho Superior da Magistratura em dois órgãos e criado um novo Tribunal Disciplinar.
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O secretário Andrea Delmastro demitiu-se depois de ter sido revelado que estava ligado a uma mafia italiana e a chefe de gabinete do ministério, Giusi Bartolozzi, renunciou após comentários controversos.
Itália: Meloni perde referendo para reformar sistema judicial
Primeira-ministra admite derrota. Eleitores italia(...)
Após aceitar as demissões, Meloni instou ainda a ministra do Turismo, Daniela Santanchè, "a fazer a mesma escolha" por estar envolvida num esquema ilegal, em pormenor de falsificação de documentos e branqueamento de capitais.
Com o objetivo de reorganizar o poder italiano e mostrar responsabilidade, Meloni distingue-se do comportamento habitual dos líderes do país ao exercer pressão a ministros em público em vez de o fazer nos bastidores políticos.
A taxa de participação foi muito mais alta do que o esperado, quase 60%, com os eleitores a deslocarem-se às urnas para rejeitar as mudanças constitucionais.
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