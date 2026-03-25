Detidos dois suspeitos de incêndio antissemita em Londres

Dois homens suspeitos de terem incendiado quatro ambulâncias pertencentes a uma instituição judaica em Londres na segunda-feira foram detidos por agentes da unidade de antiterrorismo, anunciou esta quarta-feira a polícia britânica.

Os dois homens, de 45 e 47 anos, foram "detidos sob suspeita de fogo posto com intenção de pôr vidas em perigo" em duas moradas diferentes na capital britânica, estando as autoridades a realizar buscas nos respetivos locais.

"Este parece ser um avanço importante na investigação, mas estamos também cientes de que as imagens das câmaras de vigilância do incidente sugerem que houve pelo menos três pessoas envolvidas", afirmou a chefe da Polícia Antiterrorista de Londres, Helen Flanagan.

A polícia estava à procura de três suspeitos após ter analisado imagens de videovigilância onde aparecem três indivíduos encapuçados a deitarem um líquido inflamável sobre os veículos antes de lhes atearem fogo e fugirem.