Dinamarca: Após vencer e apresentar demissão, Mette Frederiksen vai tentar formar governo

A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, apresentou esta quarta-feira a demissão ao rei Frederik X depois de ter vencido as eleições na terça-feira sem maioria, mas, afinal, terá ainda de se juntar para "liderar as negociações sobre a formação de um governo", anunciou a Casa Real.

Apesar de ter passado nas urnas com um dos piores resultados em mais de um século, a social-democrata ainda poderá assumir-se como líder do novo governo dinamarquês depois deste período de instabilidade política.

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O rei dinamarquês desafiou Frederiksen a unir forças entre a coligação do seu partido social-democrata com o partido socialista do país.

Caso a antiga líder seja má sucedida a formar uma nova coligação, o rei terá de convidar outro político para explorar outras soluções para formar um governo mais estável.