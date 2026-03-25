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Dinamarca: Após vencer e apresentar demissão, Mette Frederiksen vai tentar formar governo

25 mar, 2026 - 20:42 • Catarina Magalhães, com Reuters

Caso a antiga líder dinamarquesa seja má sucedida a formar uma nova coligação, o rei terá de convidar outro político para explorar outras soluções para formar um governo mais estável.

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A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, apresentou esta quarta-feira a demissão ao rei Frederik X depois de ter vencido as eleições na terça-feira sem maioria, mas, afinal, terá ainda de se juntar para "liderar as negociações sobre a formação de um governo", anunciou a Casa Real.

Apesar de ter passado nas urnas com um dos piores resultados em mais de um século, a social-democrata ainda poderá assumir-se como líder do novo governo dinamarquês depois deste período de instabilidade política.

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O rei dinamarquês desafiou Frederiksen a unir forças entre a coligação do seu partido social-democrata com o partido socialista do país.

Caso a antiga líder seja má sucedida a formar uma nova coligação, o rei terá de convidar outro político para explorar outras soluções para formar um governo mais estável.

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"Resta-nos cooperar", afirmou Frederiksen que ia a caminho de exercer o seu terceiro mandato.

Depois de enfrentar a cobiça do Presidente norte-americano, Donald Trump, para anexar a Gronelândia – o território semiautónomo da Dinamarca –, a líder Frederiksen tentou unir a nação e convocou eleições antecipadas em fevereiro para juntar o povo dinamarquês.

A social-democrata de centro-esquerda, de 48 anos, é conhecida pelo seu forte apoio à Ucrânia e pela sua abordagem restritiva à imigração, dando continuidade a uma tradição na política dinamarquesa que já dura há duas décadas.

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