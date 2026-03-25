Irão analisa plano de Trump, mas sem negociações

O Irão está a analisar a proposta dos Estados Unidos para acabar com a guerra, mas neste momento não há negociações em curso, afirmou esta quarta-feira o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros. O plano da Administração Trump está a ser estudado pela liderança do regime de Teerão, indicou Abbas Araqchi, em entrevista à televisão estatal iraniana. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O chefe da diplomacia sublinha que a troca de mensagens através de mediadores internacionais, como o Paquistão, "não significa negociações com os Estados Unidos".

Abbas Araqchi avisa que o Irão não tenciona encetar conversações diretas com a Administração Trump e argumenta que os EUA falharam o objetivo de uma vitória rápida e mudança de regime. Washington também falhou na proteção dos aliados regionais, apesar de ter bases na região do Golfo, afirma o ministro iraniano, que exige o fim definitivo e permanente da guerra e compensações pelos danos provocados pelos bombardeamentos dos EUA e de Israel.

Nesta entrevista à televisão estatal, o chefe da diplomacia disse que Teerão mostrou ao mundo que "nenhum país consegue ameaçar a sua segurança".