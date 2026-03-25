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Guerra no Golfo
Irão analisa plano de Trump, mas sem negociações
25 mar, 2026 - 20:24 • Ricardo Vieira, com Reuters
Troca de mensagens através de mediadores internacionais "não significa negociações com os Estados Unidos", afirma o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi.
O Irão está a analisar a proposta dos Estados Unidos para acabar com a guerra, mas neste momento não há negociações em curso, afirmou esta quarta-feira o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros.
O plano da Administração Trump está a ser estudado pela liderança do regime de Teerão, indicou Abbas Araqchi, em entrevista à televisão estatal iraniana.
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O chefe da diplomacia sublinha que a troca de mensagens através de mediadores internacionais, como o Paquistão, "não significa negociações com os Estados Unidos".
Médio Oriente
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Abbas Araqchi avisa que o Irão não tenciona encetar conversações diretas com a Administração Trump e argumenta que os EUA falharam o objetivo de uma vitória rápida e mudança de regime.
Washington também falhou na proteção dos aliados regionais, apesar de ter bases na região do Golfo, afirma o ministro iraniano, que exige o fim definitivo e permanente da guerra e compensações pelos danos provocados pelos bombardeamentos dos EUA e de Israel.
Nesta entrevista à televisão estatal, o chefe da diplomacia disse que Teerão mostrou ao mundo que "nenhum país consegue ameaçar a sua segurança".
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Os Estados Unidos enviaram ao Irão uma proposta de 15 pontos para acabar com a guerra no Golfo, foi noticiado na terça-feira à noite.
De acordo com o canal israelita Channel 12, o plano propõe o desmantelamento das instalações nucleares do Irão, o fim de enriquecimento de urânio em solo iraniano, a criação de uma "Zona Marítima Livre" no Estreito de Ormuz e Teerão deve deixar de financiar "proxies" na região, como o Hezbollah ou o Hamas.
Já esta quarta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os ataques serão intensificados se o Irão não aceitar que foi “derrotado militarmente”.
“O Presidente Trump não faz bluff e está preparado para desencadear o inferno. O Irão não deve voltar a cometer erros de cálculo”, declarou Leavitt aos jornalistas, durante uma conferência de imprensa.
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