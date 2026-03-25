Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 25 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Guerra no Golfo

Irão analisa plano de Trump, mas sem negociações

25 mar, 2026 - 20:24 • Ricardo Vieira, com Reuters

Troca de mensagens através de mediadores internacionais "não significa negociações com os Estados Unidos", afirma o ministro dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araqchi.

A+ / A-

O Irão está a analisar a proposta dos Estados Unidos para acabar com a guerra, mas neste momento não há negociações em curso, afirmou esta quarta-feira o ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros.

O plano da Administração Trump está a ser estudado pela liderança do regime de Teerão, indicou Abbas Araqchi, em entrevista à televisão estatal iraniana.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O chefe da diplomacia sublinha que a troca de mensagens através de mediadores internacionais, como o Paquistão, "não significa negociações com os Estados Unidos".

Trump envia ao Irão plano de 15 pontos para acabar com a guerra

Médio Oriente

Trump envia ao Irão plano de 15 pontos para acabar com a guerra

Criação de uma "Zona Marítima Livre" no Estreito d(...)

Abbas Araqchi avisa que o Irão não tenciona encetar conversações diretas com a Administração Trump e argumenta que os EUA falharam o objetivo de uma vitória rápida e mudança de regime.

Washington também falhou na proteção dos aliados regionais, apesar de ter bases na região do Golfo, afirma o ministro iraniano, que exige o fim definitivo e permanente da guerra e compensações pelos danos provocados pelos bombardeamentos dos EUA e de Israel.

Nesta entrevista à televisão estatal, o chefe da diplomacia disse que Teerão mostrou ao mundo que "nenhum país consegue ameaçar a sua segurança".

Irão analisa plano de Trump, mas sem negociações

Guerra no Golfo

Irão analisa plano de Trump, mas sem negociações

Troca de mensagens através de mediadores internaci(...)

Os Estados Unidos enviaram ao Irão uma proposta de 15 pontos para acabar com a guerra no Golfo, foi noticiado na terça-feira à noite.

De acordo com o canal israelita Channel 12, o plano propõe o desmantelamento das instalações nucleares do Irão, o fim de enriquecimento de urânio em solo iraniano, a criação de uma "Zona Marítima Livre" no Estreito de Ormuz e Teerão deve deixar de financiar "proxies" na região, como o Hezbollah ou o Hamas.

Já esta quarta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que os ataques serão intensificados se o Irão não aceitar que foi “derrotado militarmente”.

“O Presidente Trump não faz bluff e está preparado para desencadear o inferno. O Irão não deve voltar a cometer erros de cálculo”, declarou Leavitt aos jornalistas, durante uma conferência de imprensa.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 25 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos