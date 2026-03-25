Ministra do Turismo da Itália renuncia: "Querida Giorgia, estou habituada a pagar as minhas contas e as dos outros"

Após a pressão da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni, a ministra do Turismo da Itália, Daniela Santanchè, apresentou demissão esta quarta-feira para "não ser bode expiatório" da derrota da chefe de Governo no referendo, avançou o jornal italiano "Corriere Della Sera".

"Não quero ser bode expiatório, porque a derrota no referendo não foi determinada por mim", lê-se na nota de despedimento.

Este cenário de instabilidade política acontece após Meloni ser derrotada no domingo para reformar o sistema judicial, com 54% dos italianos a dizer "não", e garantir a demissão de dois responsáveis da Justiça italiana na terça-feira.

Caso o voto fosse favorável, a reforma teria dividido o sistema judicial em carreiras separadas para juízes e procuradores, fracionar o Conselho Superior da Magistratura em dois órgãos e criado um novo Tribunal Disciplinar.

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Depois de acatar o pedido de Meloni por alegadamente estar envolvida num esquema ilegal, Santanchè enfrenta um julgamento por alegada falsificação de contas e fraude na obtenção de apoios durante a pandemia Covid-19.



"Até à data, o meu registo criminal é irrepreensível", insistiu a antiga ministra.