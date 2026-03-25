​Restos mortais de D’Artagnan terão sido descobertos

Os restos mortais de Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, o mosqueteiro mais famoso da história, terão sido encontrados na cidade na cidade de Maastricht, nos Países Baixos.



O esqueleto que pertencerá a D’Artagnan foi descoberto diante do altar de uma igreja daquela cidade neerlandesa, anunciaram esta quarta-feira responsáveis religiosos e um arqueólogo.

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Os trabalhos de manutenção revelaram uma sepultura com restos humanos sob o pavimento, depois de parte do chão da Igreja de São Pedro e São Paulo ter cedido em fevereiro, desencadeando uma corrida contra o tempo para identificar o esqueleto através de testes de ADN.

“Trata-se de uma investigação de alto nível, na qual queremos ter a certeza absoluta — ou o mais próximo possível — de que se trata do famoso mosqueteiro, que morreu aqui, perto de Maastricht”, afirmou o arqueólogo Wim Dijkman à agência Reuters.

A igreja já tinha sido anteriormente apontada como possível última morada do militar do século XVII.

O ADN recolhido de um maxilar está agora a ser analisado e comparado com o de descendentes.

O diácono Jos Valke deu conta de outros indícios, incluindo uma moeda datada de 1660 e fragmentos de uma bala de chumbo encontrados no local da sepultura.

Uma carta da época indicava que D’Artagnan teria sido enterrado em solo consagrado. “Bem, sob um altar — dificilmente poderia ser um local mais sagrado”, afirmou Jos Valke.

“Somando todos os elementos, parece-nos plausível. Mas, naturalmente, ainda nada é certo”, sublinhou.

Como morreu D’Artagnan?

D’Artagnan ganhou fama mundial devido ao romance “Os Três Mosqueteiros”, publicado em 1844, da autoria de Alexandre Dumas.

O livro retrata um jovem impetuoso que se torna o quarto mosqueteiro e foi adaptado ao cinema e à banda-desenhada e animação. As aventuras de "D'Artacão e dos Três Moscãoteiros" marcaram uma geração.

No entanto, d’Artagnan foi uma figura histórica real. Serviu o rei francês Luís XIV, o “Rei Sol”, e acabou por ascender ao cargo de capitão-tenente dos mosqueteiros.

Morreu durante o cerco francês a Maastricht, na Guerra Franco-Holandesa, a 25 de junho de 1673, após ser atingido na garganta por uma bala de mosquete.

A igreja situa-se perto do local onde o exército francês acampou. Apesar de ser considerado um herói, o transporte do seu corpo para Paris, em pleno verão, teria sido difícil no século XVII.