- Noticiário das 19h
- 25 mar, 2026
-
Restos mortais de D’Artagnan terão sido descobertos
25 mar, 2026 - 17:16 • Ricardo Vieira, com Reuters
Mosqueteiro mais famoso da história terá sido sepultado numa igreja da cidade de Maastricht, nos Países Baixos. Especialistas vão agora realizar testes de ADN. D’Artagnan serviu o rei francês Luís XIV e conquistou fama mundial devido ao romance “Os Três Mosqueteiros”, de Alexandre Dumas.
Os restos mortais de Charles de Batz de Castelmore d’Artagnan, o mosqueteiro mais famoso da história, terão sido encontrados na cidade na cidade de Maastricht, nos Países Baixos.
O esqueleto que pertencerá a D’Artagnan foi descoberto diante do altar de uma igreja daquela cidade neerlandesa, anunciaram esta quarta-feira responsáveis religiosos e um arqueólogo.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Os trabalhos de manutenção revelaram uma sepultura com restos humanos sob o pavimento, depois de parte do chão da Igreja de São Pedro e São Paulo ter cedido em fevereiro, desencadeando uma corrida contra o tempo para identificar o esqueleto através de testes de ADN.
“Trata-se de uma investigação de alto nível, na qual queremos ter a certeza absoluta — ou o mais próximo possível — de que se trata do famoso mosqueteiro, que morreu aqui, perto de Maastricht”, afirmou o arqueólogo Wim Dijkman à agência Reuters.
A igreja já tinha sido anteriormente apontada como possível última morada do militar do século XVII.
O ADN recolhido de um maxilar está agora a ser analisado e comparado com o de descendentes.
O diácono Jos Valke deu conta de outros indícios, incluindo uma moeda datada de 1660 e fragmentos de uma bala de chumbo encontrados no local da sepultura.
Uma carta da época indicava que D’Artagnan teria sido enterrado em solo consagrado. “Bem, sob um altar — dificilmente poderia ser um local mais sagrado”, afirmou Jos Valke.
“Somando todos os elementos, parece-nos plausível. Mas, naturalmente, ainda nada é certo”, sublinhou.
Como morreu D’Artagnan?
D’Artagnan ganhou fama mundial devido ao romance “Os Três Mosqueteiros”, publicado em 1844, da autoria de Alexandre Dumas.
O livro retrata um jovem impetuoso que se torna o quarto mosqueteiro e foi adaptado ao cinema e à banda-desenhada e animação. As aventuras de "D'Artacão e dos Três Moscãoteiros" marcaram uma geração.
No entanto, d’Artagnan foi uma figura histórica real. Serviu o rei francês Luís XIV, o “Rei Sol”, e acabou por ascender ao cargo de capitão-tenente dos mosqueteiros.
Morreu durante o cerco francês a Maastricht, na Guerra Franco-Holandesa, a 25 de junho de 1673, após ser atingido na garganta por uma bala de mosquete.
A igreja situa-se perto do local onde o exército francês acampou. Apesar de ser considerado um herói, o transporte do seu corpo para Paris, em pleno verão, teria sido difícil no século XVII.
- Noticiário das 19h
- 25 mar, 2026
-