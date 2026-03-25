Trump vai "desencadear o inferno" se Irão não admitir derrota

O Presidente norte-americano, Donald Trump, irá intensificar os ataques se o Irão não aceitar que foi “derrotado militarmente”, afirmou esta quarta-feira a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

“O Presidente Trump não faz bluff e está preparado para desencadear o inferno. O Irão não deve voltar a cometer erros de cálculo”, declarou Leavitt aos jornalistas, durante uma conferência de imprensa.

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“Se o Irão não aceitar a realidade do momento atual, se não compreender que foi derrotado militarmente — e continuará a sê-lo — o Presidente Trump garantirá que será atingido com uma intensidade sem precedentes”, acrescentou.

À medida que a guerra conjunta entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão entra na sua quarta semana, vários países, como o Paquistão, a Turquia e o Egito, têm procurado mediar o conflito.

O Irão continua a analisar uma proposta norte-americana para pôr fim à guerra, apesar de uma resposta inicial negativa, revelou esta quarta-feira um alto responsável iraniano à Reuters, indicando que Teerão ainda não rejeitou formalmente o plano.

As negociações com o Irão prosseguem, afirmou Leavitt. “As conversações continuam. São produtivas, como o Presidente disse na segunda-feira, e assim se mantêm”, disse.

Citando fontes não identificadas, vários órgãos de comunicação social noticiaram na terça-feira que Washington enviou a Teerão um plano de 15 pontos para terminar a guerra. Leavitt afirmou que alguns elementos dessas notícias não são totalmente exatos, sem adiantar pormenores.

“A Casa Branca nunca confirmou esse plano na íntegra. Há elementos de verdade, mas algumas das informações divulgadas não correspondem totalmente aos factos, pelo que não irei negociar em nome do Presidente aqui no púlpito”, afirmou.

Os mercados bolsistas globais recuperaram parcialmente, enquanto os preços do petróleo recuaram esta quarta-feira após as notícias sobre o plano, com os investidores a esperarem um fim para um conflito que tem perturbado o fornecimento global de energia e alimentado receios de inflação.