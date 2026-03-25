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Ucrânia está a ser esquecida? Guerra com o Irão tem desviado atenções

25 mar, 2026 - 07:35 • André Rodrigues , João Malheiro

A consequência mais sentida deste conflito no Médio Oriente - que é a subida do preço do petróleo - parece favorecer mais a Rússia do que a Ucrânia.

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A guerra no Médio Oriente entre EUA e Israel e Irão já dura há quase um mês. O conflito tem sido a principal preocupação da comunidade internacional, nas últimas semanas, o que deixou a guerra na Ucrânia em segundo plano.

Não só a Ucrânia deixou de estar no centro das atenções mediáticas, mas também das prioridades dos Estados Unidos. Nesta altura, o foco de Donald Trump está nos objetivos que pretende alcançar no Irão.

E até a consequência mais sentida deste conflito no Médio Oriente - que é a subida do preço do petróleo - parece favorecer mais a Rússia do que a Ucrânia.

Manuel Poêjo Torres, comentador de assuntos internacionais da Renascença, dá o exemplo do levantamento temporário das sanções ao petróleo russo, que "oferece patrocínio à marca industrial russa".

No entanto, este especialista sublinha que a Ucrânia "não pode desistir de colaborar com os EUA", como no apoio já demonstrado por Volodymyr Zelensky às operações no Médio Oriente.

"Claro que essa vanguarda tecnológica será rapidamente absorvida pelos EUA. Agora, agradecem, mas de futuro não vão necessitar", refere.

Também Sandra Fernandes, professora da Universidade do Minho, especialista em política internacional, reconhece que, no imediato, o conflito no Médio Oriente coloca a Ucrânia numa situação de fragilidade. Não obstante, esta posição pode, mais a longo prazo, tornar-se uma vantagem.

"A Rússia tem intensificado os ataques. Paradoxalmente, a Ucrânia acaba por beneficiar, porque a postura do Presidente Trump faz com que os europeus estejam ainda mais conscientes da necessidade de reconstruir a sua autonomia".

Por outro lado, esta especialista aponta, à Renascença, é a própria Ucrânia que ajuda os europeus a pensar na guerra dos drones.

A leitura ao impacto que a guerra no Médio Oriente está a ter no conflito da Ucrânia, quase um mês depois do começo do conflito com o Irão que, por agora, não parece ter fim à vista.

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