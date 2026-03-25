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Uma em cada seis crianças e jovens no mundo sem acesso à escola, alerta Unesco

25 mar, 2026 - 14:27 • Cristina Nascimento com Lusa

O documento aponta que é o sétimo ano consecutivo que sobe o número de crianças e jovens sem acesso à educação.

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Uma em cada seis crianças e jovens no mundo não têm acesso à escola, segundo um relatório da Unesco divulgado essta quarta-feira que aponta para 273 milhões excluídos da educação.

Estes são números do Relatório de Monitoramento da Educação Global sobre Acesso e Equidade apresentado esta quarta-feira em Paris por Manos Antoninis, responsável pelo estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

O documento aponta que é o sétimo ano consecutivo que sobe o número de crianças e jovens sem acesso à educação, confirmando "uma tendência alarmante", refere o diretor-geral da Unesco, Khaled El-Enany.

O relatório refere que a desaceleração fez-se sentir em quase todas as regiões do mundo, mas em particular na África sub-sahariana. A Unesco realça ainda a particular situação "urgente" do Médio Oriente, afetada pelo conflito armado em curso.

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Segundo Manos Antoninis, aos 273 milhões de crianças e jovens sem acesso à educação, devem-se somar outros 13 milhões que vivem nos 10 países mais afetados por conflitos.

O relatório mostra que os países não irão alcançar o acesso universal à educação até 2030, disse Manos Antoninis.

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