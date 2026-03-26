Autora de tiroteio contra casa de Rihanna declara-se inocente de tentativa de homicídio

A mulher que disparou várias vezes contra a casa da cantora e empresária Rihanna declarou-se na quarta-feira inocente da acusação de tentativa de homicídio em Beverly Hills, nos Estados Unidos da América (EUA), avançou a revista norte-americana "Variety".

Apesar de ainda ser desconhecido o motivo do ataque, Ivanna Lisette Ortiz, de 35 anos, pode enfrentar pena de prisão perpétua.

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No início deste mês de março, a mulher parou o carro em frente da propriedade e disparou "aproximadamente" entre cerca de vinte vezes antes de fugir a alta velocidade.

Um dos projéteis lançados pela autora do tiroteio atravessou uma das paredes, indicou na altura a estação televisiva norte-americana NBC Los Angeles.

Para além de Rihanna, o companheiro A$AP Rocky e os três filhos do casal também estavam na residência no momento do tiroteio, confirmou uma fonte da polícia local à NBC News.

Com cadastro criminal na cidade por violência doméstica e perseguição, a autora de tiroteio foi detida nem meia hora depois do incidente com uma espingarda, sete balas e uma peruca para disfarce no interior do carro.



Ninguém ficou ferido no incidente do bairro de luxo de Los Angeles.