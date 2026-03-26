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Corridas de galgos proibidas no País de Gales e na Escócia

26 mar, 2026 - 11:30 • João Malheiro

As medidas foram aprovadas pelos parlamentos regionais das duas partes do Reino Unido em menos de 24 horas de diferença.

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O País de Gales e a Escócia avançaram com legislação que proíbe as corridas de galgos.

As medidas foram aprovadas pelos parlamentos regionais das duas partes do Reino Unido em menos de 24 horas de diferença.

As novas leis ditam que se um galgo competir numa pista oval, os responsáveis ficam sujeitos a uma pena máxima de cinco anos de prisão e multa que pode ir até às 20 mil libras (cerca de 23 mil euros).

As associações de direitos dos animais britânicas aplaudiram estas decisões e centram-se agora em Inglaterra, apelando a que uma legislação semelhante seja adotada.

Em 2024, a Nova Zelândia também tinha decidido proibir corridas de galgos até 2026, citando as taxas altas "inaceitáveis" de cães feridos ou mortos na atividade.

Nos Estados Unidos da América, 42 dos 50 estados do país proíbem esta atividade.

As corridas de galgos são competições em que cães desta raça, também conhecidos por greyhounds, correm atrás de uma isca. A prática originou em Inglaterra e espalhou-se pelos territórios ligados à Coroa britânica.

De acordo com estatísticas oficiais, em 2024, 346 cães galgos morreram e quase quatro mil ficaram feridos durante estas corridas.

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