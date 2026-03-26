Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Ucrânia

"Errado e imoral". Zelensky acusa EUA de pressionar Kiev para abdicar do Donbass

26 mar, 2026 - 10:09 • André Rodrigues

Em entrevista à agência Reuters, o Presidente ucraniano espera que, no fim da guerra, o país não acabe isolado, tal como quando a invasão russa começou há quatro anos. Comentador da Renascença, Manuel Poêjo Torres, considera cedência do Donbass inevitável. Com isso, Zelensky "pode estar a assinar a derrota total da Ucrânia num espaço de 10 a 20 anos".

A+ / A-
"Errado e imoral". Zelensky acusa EUA de pressionar Kiev para abdicar do Donbass
Ouça as declarações do comentador Manuel Poêjo Torres. Foto: Reuters

Volodymyr Zelensky acusa os Estados Unidos de quererem forçar a Ucrânia a ceder o leste do país a favor da Rússia, em troca de garantias de segurança para o pós-guerra.

“Compreenderão que a retirada do Donbass, além de errado, é imoral. Porque representa um enfraquecimento da defesa ucraniana”, responde o Presidente ucraniano, que espera que, no fim da guerra, o país não se encontre exatamente no mesmo ponto de partida do conflito iniciado em fevereiro de 2022: “não queremos estar sozinhos, com os nossos problemas e desafios

Na entrevista que concedeu à Reuters, Zelensky lembra que há questões que permanecem uma incógnita: "como é que a Ucrânia se vai proteger de futuros ataques russos e quem ajudaria a pagar a dissuasão militar?"

"Totalmente vergonhoso". Bispo da Igreja Ortodoxa Russa critica guerra na Ucrânia

REPORTAGEM

"Totalmente vergonhoso". Bispo da Igreja Ortodoxa Russa critica guerra na Ucrânia

D. Petru Pruteanu é moldavo e está há 14 anos em P(...)

Na leitura do comentador da Renascença para os assuntos internacionais, a cedência do Donbass à Rússia será uma questão de tempo.

No entanto, Manuel Poêjo Torres alerta que “esta cedência não pode servir, de forma nenhuma, como uma plataforma para um ataque futuro”.

O especialista sublinha que “é isso que Zelensky quer negociar com Donald Trump: que as garantias de segurança têm de ser multidimensionais, não podem ser apenas no espectro da estabilização da fronteira entre dois territórios”.

Por outro lado, um relatório da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, sugere que as grandes empresas petrolíferas russas são parte ativa no doutrinamento de cerca de 2.000 crianças ucranianas que foram deportadas para o outro lado da fronteira.

OuvirPausa
0:00 / 0:00

Para Manuel Poêjo Torres, “isso mostra bem a expressão da estratégia russa, que não é simplesmente tomar o Donbass, ou conquistar a Ucrânia… É moldar a mente dos filhos dos ucranianos para combater o país que os pais ajudaram a fundar”.

“É isto que preocupa Zelensky, que sabe que se oferecer o Donbass em troca de uma promessa de garantias de segurança, pode estar a assinar a derrota total da Ucrânia num espaço de 10 a 20 anos”, conclui.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 10h
  • 26 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos