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Ucrânia
"Errado e imoral". Zelensky acusa EUA de pressionar Kiev para abdicar do Donbass
26 mar, 2026 - 10:09 • André Rodrigues
Em entrevista à agência Reuters, o Presidente ucraniano espera que, no fim da guerra, o país não acabe isolado, tal como quando a invasão russa começou há quatro anos. Comentador da Renascença, Manuel Poêjo Torres, considera cedência do Donbass inevitável. Com isso, Zelensky "pode estar a assinar a derrota total da Ucrânia num espaço de 10 a 20 anos".
Volodymyr Zelensky acusa os Estados Unidos de quererem forçar a Ucrânia a ceder o leste do país a favor da Rússia, em troca de garantias de segurança para o pós-guerra.
“Compreenderão que a retirada do Donbass, além de errado, é imoral. Porque representa um enfraquecimento da defesa ucraniana”, responde o Presidente ucraniano, que espera que, no fim da guerra, o país não se encontre exatamente no mesmo ponto de partida do conflito iniciado em fevereiro de 2022: “não queremos estar sozinhos, com os nossos problemas e desafios”
Na entrevista que concedeu à Reuters, Zelensky lembra que há questões que permanecem uma incógnita: "como é que a Ucrânia se vai proteger de futuros ataques russos e quem ajudaria a pagar a dissuasão militar?"
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Na leitura do comentador da Renascença para os assuntos internacionais, a cedência do Donbass à Rússia será uma questão de tempo.
No entanto, Manuel Poêjo Torres alerta que “esta cedência não pode servir, de forma nenhuma, como uma plataforma para um ataque futuro”.
O especialista sublinha que “é isso que Zelensky quer negociar com Donald Trump: que as garantias de segurança têm de ser multidimensionais, não podem ser apenas no espectro da estabilização da fronteira entre dois territórios”.
Por outro lado, um relatório da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, sugere que as grandes empresas petrolíferas russas são parte ativa no doutrinamento de cerca de 2.000 crianças ucranianas que foram deportadas para o outro lado da fronteira.
Para Manuel Poêjo Torres, “isso mostra bem a expressão da estratégia russa, que não é simplesmente tomar o Donbass, ou conquistar a Ucrânia… É moldar a mente dos filhos dos ucranianos para combater o país que os pais ajudaram a fundar”.
“É isto que preocupa Zelensky, que sabe que se oferecer o Donbass em troca de uma promessa de garantias de segurança, pode estar a assinar a derrota total da Ucrânia num espaço de 10 a 20 anos”, conclui.
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