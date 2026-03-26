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Guerra no Médio Oriente

EUA terão destruído 2/3 das capacidades de produção de mísseis iranianos

26 mar, 2026 - 00:36 • Lusa

"Ainda não terminámos" as capacidades militares iranianas, afirmou o almirante norte-americano Brad Cooper, que lidera o comando para o Médio Oriente.

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Os Estados Unidos da América (EUA) já danificaram ou destruíram "dois terços" das capacidades iranianas de fabrico de drones e mísseis, bem como os estaleiros navais, indicou na quarta-feira um alto responsável americano.

"Até à data, danificámos ou destruímos mais de dois terços das instalações de produção de drones e mísseis, bem como dos estaleiros navais iranianos, e ainda não terminámos", afirmou o almirante Brad Cooper, que lidera o comando militar americano para o Médio Oriente (Centcom), numa mensagem na rede social X (antigo Twitter).

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Brad Cooper sublinhou, por outro lado, que os EUA destruíram "92% da frota iraniana", tendo Teerão "perdido a capacidade de projetar de forma significativa o seu poder naval e a sua influência na região e em todo o mundo".

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Os disparos de mísseis balísticos e os ataques de drones vindos do Irão continuam a sua tendência fortemente descendente, acrescentou o mesmo responsável, salientando que os EUA também controlam "o céu" iraniano.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro uma operação de bombardeamentos maciços contra o Irão visando as suas infraestruturas militares e os seus dirigentes.

Desde então, as forças norte-americanas atingiram mais de 10 mil alvos militares iranianos, indicou o almirante Cooper.

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