NATO regista forte aumento da despesa em defesa na Europa e no Canadá

Os aliados europeus da NATO e o Canadá aumentaram a despesa em defesa em 20% em 2025, face ao ano anterior em termos reais, revelou o secretário-geral da Aliança, Mark Rutte, no relatório anual divulgado esta quinta-feira, apelando à manutenção do ritmo de investimento. “Espero que os aliados, na próxima cimeira da NATO em Ancara, demonstrem que estão num caminho claro e credível rumo ao objetivo dos 5%”, escreveu, acrescentando que “uma forte ligação transatlântica continua a ser essencial numa era de incerteza global”. O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem insistido para que os parceiros da NATO aumentem significativamente os gastos com defesa, defendendo que os aliados europeus devem assumir, em última instância, a responsabilidade principal pela defesa convencional do continente. Trump criticou esta quinta-feira os aliados da NATO, escrevendo na rede Truth Social que os países da Aliança “não fizeram absolutamente nada” para ajudar no contexto do Irão. “OS EUA NÃO PRECISAM DE NADA DA NATO, MAS ‘NUNCA ESQUEÇAM’ ESTE MOMENTO MUITO IMPORTANTE!”, escreveu.

No relatório anual, Rutte refere que, no ano passado, “todos os aliados apresentaram níveis de despesa em defesa que atingiram ou ultrapassaram a meta de 2% definida em 2014, com muitos a registarem aumentos significativos”. Os líderes da NATO acordaram, numa cimeira realizada no ano passado, atingir 5% do PIB em despesa com defesa e investimentos relacionados até 2035. Os países comprometeram-se a destinar 3,5% do PIB à defesa essencial — como tropas e armamento — e 1,5% a medidas mais abrangentes, como cibersegurança, proteção de infraestruturas energéticas e adaptação de estradas e pontes para veículos militares pesados. Três países da NATO — Polónia, Lituânia e Letónia — já ultrapassaram, no ano passado, a nova meta de 3,5%, segundo estimativas do relatório. Vários países, incluindo Espanha, Canadá e Bélgica, situaram-se nos 2%. No total, a aliança de 32 Estados-membros registou uma despesa média em defesa equivalente a 2,77% do PIB em 2025. Os Estados Unidos representaram cerca de 60% da despesa total em defesa da NATO em 2025.