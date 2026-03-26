Pelo menos 25 mortos em queda de autocarro a um rio no Bangladesh

Pelo menos 25 pessoas morreram esta quinta-feira no Bangladesh na queda a um rio de um autocarro, provocada pelo embate de um navio de transporte de pessoas e veículos com o cais de embarque, informou a imprensa local.

A viatura de transporte de passageiros da empresa Shouharda Paribahan aguardava a vez quando o ‘ferry-boat’ Hasna Hena colidiu com o pontão, fazendo ‘mergulhar’ o autocarro nas águas do rio Padma, no centro daquele país asiático.

As equipas de socorro e resgate recuperaram 23 cadáveres do interior do veículo pesado, que foi já reerguido, com o apoio da embarcação Hamza.

Entretanto, o número total de mortos foi atualizado para 25 após a confirmação, no hospital, da morte de duas mulheres que tinham sido resgatadas ainda com vida. Entre as vítimas mortais estão cinco crianças e um bebé de sete meses.

As autoridades locais já constituíram uma comissão de investigação composta por cinco membros, e chefiada pelo procurador-adjunto Uchen Mey para determinar se houve negligência na manobra do navio que causou o acidente.