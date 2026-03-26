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Pentágono equaciona desviar armas da Ucrânia para o Médio Oriente

26 mar, 2026 - 10:17 • João Cunha , João Malheiro

Entre as armas em causa estão mísseis intercetores que têm sido essenciais para os esforços da defesa aérea ucraniana.

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O Pentágono está a avaliar a possibilidade de desviar armas destinadas à Ucrânia para o Médio Oriente.

Segundo o "The Washington Post", a guerra dos Estados Unidos contra o Irão poderá levar a um desvio de recursos.

Entre as armas em causa estão mísseis intercetores de defesa aérea. Este armamento foi adquirido através de uma iniciativa da NATO em que países da Aliança Atlântica compraram armas aos EUA para entregar à Ucrânia.

Esta iniciativa da NATO assegurado um envio consistente de apoio militar à Ucrânia, mesmo com alguns cortes já efetuados por Donald Trump, desde o começo do seu segundo mandato. Desde o verão do ano passado, este programa tem fornecido cerca de 75% dos mísseis que estão a ser usados nos dispositivos de defesa aérea da Ucrânia.

O Petágono não comentou diretamente esta notícia, dando apenas a garantia de que os EUA iam continuar a fazer o possível para que os seus aliados "tenham o que é preciso para lutar e vencer". Já a NATO e a Ucrânia ainda não reagiram a esta noticia.

O chefe do comando central das tropas dos EUA indicou, na quarta-feira, que já foram atingidos mais de nove mil alvos dentro do Irão.

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  • Mudem
    26 mar, 2026 de fornecedores 11:59
    Mudem para SAMP/T NG, NASAMS, Iris-T, e inovem com as tais baterias laser, ou seja, mudem as agulhas para a Europa, e continuem a disparar sobre fábricas russas que produzem os tais componentes que os misseis usam. E perguntem à Bélgica se os F-16 veem ou não veem...

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