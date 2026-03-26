Pentágono equaciona desviar armas da Ucrânia para o Médio Oriente

O Pentágono está a avaliar a possibilidade de desviar armas destinadas à Ucrânia para o Médio Oriente.

Segundo o "The Washington Post", a guerra dos Estados Unidos contra o Irão poderá levar a um desvio de recursos.

Entre as armas em causa estão mísseis intercetores de defesa aérea. Este armamento foi adquirido através de uma iniciativa da NATO em que países da Aliança Atlântica compraram armas aos EUA para entregar à Ucrânia.

Esta iniciativa da NATO assegurado um envio consistente de apoio militar à Ucrânia, mesmo com alguns cortes já efetuados por Donald Trump, desde o começo do seu segundo mandato. Desde o verão do ano passado, este programa tem fornecido cerca de 75% dos mísseis que estão a ser usados nos dispositivos de defesa aérea da Ucrânia.

O Petágono não comentou diretamente esta notícia, dando apenas a garantia de que os EUA iam continuar a fazer o possível para que os seus aliados "tenham o que é preciso para lutar e vencer". Já a NATO e a Ucrânia ainda não reagiram a esta noticia.



O chefe do comando central das tropas dos EUA indicou, na quarta-feira, que já foram atingidos mais de nove mil alvos dentro do Irão.