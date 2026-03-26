Pete Hegseth rezou para que cada disparo "encontre o seu alvo" no Irão

O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA), Pete Hegseth, anfitrião do seu primeiro serviço mensal de oração cristã no Pentágono desde o início da guerra no Irão, rezou na quarta-feira para que "cada disparo encontre o seu alvo".

"Todos os meses é apropriado estar aqui," afirmou Hegseth aos funcionários civis e militares reunidos. "Ainda mais apropriado este mês, neste momento, dado o que dezenas de milhares de americanos estão a fazer neste momento."

O secretário da Defesa leu uma oração que disse ter sido dada pela primeira vez por um capelão militar às tropas que capturaram o então Presidente Nicolás Maduro da Venezuela.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Que cada disparo encontre o seu alvo contra os inimigos da justiça e da nossa grande nação", rezou Hegseth durante o serviço transmitido em direto. "Concede-lhes sabedoria em cada decisão, resistência para o teste que têm pela frente, unidade inquebrável e uma violência esmagadora de ação contra aqueles que não merecem misericórdia."