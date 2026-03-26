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Guerra no Irão

Pete Hegseth rezou para que cada disparo "encontre o seu alvo" no Irão

26 mar, 2026 - 01:11 • Redação, com Lusa

"Persegui os meus inimigos e alcancei-os, e não voltei atrás até que foram consumidos," leu o secretário de Defesa norte-americana nos Salmos. Hegseth pediu ainda aos americanos que rezassem pelos membros das forças armadas "em nome de Jesus Cristo".

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O secretário de Defesa dos Estados Unidos da América (EUA), Pete Hegseth, anfitrião do seu primeiro serviço mensal de oração cristã no Pentágono desde o início da guerra no Irão, rezou na quarta-feira para que "cada disparo encontre o seu alvo".

"Todos os meses é apropriado estar aqui," afirmou Hegseth aos funcionários civis e militares reunidos. "Ainda mais apropriado este mês, neste momento, dado o que dezenas de milhares de americanos estão a fazer neste momento."

O secretário da Defesa leu uma oração que disse ter sido dada pela primeira vez por um capelão militar às tropas que capturaram o então Presidente Nicolás Maduro da Venezuela.

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"Que cada disparo encontre o seu alvo contra os inimigos da justiça e da nossa grande nação", rezou Hegseth durante o serviço transmitido em direto. "Concede-lhes sabedoria em cada decisão, resistência para o teste que têm pela frente, unidade inquebrável e uma violência esmagadora de ação contra aqueles que não merecem misericórdia."

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Hegseth invoca frequentemente a sua fé evangélica como chefe das forças armadas, retratando uma nação cristã a tentar vencer os seus inimigos com poder militar.

"Persegui os meus inimigos e alcancei-os, e não voltei atrás até que foram consumidos," leu na quarta-feira nos Salmos.

Durante a guerra crescente do Irão e conflitos globais, a retórica cristã de Hegseth tem atraído um novo escrutínio, incluindo a sua defesa passada das Cruzadas, as brutais guerras medievais que colocaram cristãos contra muçulmanos.

Hegseth cita regularmente George Washington, que pressionou para estabelecer o corpo de capelães militares e vai muitas vezes além dos habituais pedidos para que Deus abençoe o país ou as suas tropas.

Na semana passada, pediu aos americanos que rezassem pelos membros das forças armadas "em nome de Jesus Cristo." Hoje, voltou a rezar em nome de Jesus.

Hegseth pertence à Comunhão das Igrejas Evangélicas Reformadas, uma rede conservadora cofundada pelo autodenominado nacionalista cristão Doug Wilson.

Os militares são religiosamente diversos, e quase 70% das tropas identificam-se como cristãos, de acordo com um relatório do Congresso de 2019.

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