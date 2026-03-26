Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 26 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Situação sanitária em Cuba é "profundamente preocupante"

26 mar, 2026 - 07:31 • Lusa

A deficiência do sistema cubano de produção de eletricidade provoca cortes de energia diários que podem durar até 20 horas.

A+ / A-

O diretor-geral da OMS declarou quarta-feira que a situação sanitária em Cuba é "profundamente preocupante", enquanto o bloqueio americano sobre os combustíveis agrava a crise energética da ilha.

"A saúde deve ser protegida a todo custo e nunca estar à mercê da geopolítica, dos bloqueios energéticos e das falhas de eletricidade", o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, na rede social X.

"A situação em Cuba é profundamente preocupante, pois o país luta para manter a prestação de serviços de saúde num momento de enormes turbulências, provocando carências de energia que afetam a saúde", acrescentou.

A deficiência do sistema cubano de produção de eletricidade provoca cortes de energia diários que podem durar até 20 horas. A ilha carece do combustível necessário para produzir a eletricidade de que necessita.

Desde a captura pelos Estados Unidos do principal aliado de Cuba, o presidente venezuelano Nicolás Maduro, em 3 de janeiro, a economia da ilha foi ainda mais duramente atingida, enquanto o presidente americano Donald Trump mantém um bloqueio petrolífero de facto ao país.

Nenhuma carga de petróleo foi importada pela ilha desde 9 de janeiro, o que afeta o setor da eletricidade e obriga também as companhias aéreas a reduzir os seus voos para Cuba, um duro golpe para o setor vital da sua economia, o turismo.

Tedros referiu informações da imprensa segundo as quais os hospitais cubanos tiveram dificuldades em manter os seus serviços de urgência e cuidados intensivos.

"Milhares de intervenções cirúrgicas foram adiadas no último mês, e pessoas a necessitar de cuidados de saúde, desde pacientes com cancro até mulheres grávidas preparando-se para o parto, foram colocadas em risco devido à falta de eletricidade para operar os equipamentos médicos e garantir a cadeia de frio para as vacinas", explicou Tedros.

"Os hospitais cubanos, as clínicas e as ambulâncias são necessários, agora mais do que nunca, e devem ser apoiados", acrescentou o responsável máximo da OMS.

Para além dos cortes diários de eletricidade, os preços dos combustíveis dispararam, os transportes públicos são escassos e o lixo acumula-se, já que os camiões de recolha de lixo deixaram de circular.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 26 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos