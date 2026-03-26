Trump: Irão "implora" por acordo e deixou passar petroleiros

O Irão deixou passar dez petroleiros no Estreito de Ormuz como gesto de boa vontade, afirmou esta quinta-feira o Presidente dos Estados Unidos. Donald Trump diz que o Teerão está a "implorar" por um acordo para acabar com a guerra. "Eles disseram: 'Para vos mostrar que somos reais, sólidos e estamos presentes, vamos deixar-vos ter oito petroleiros, oito petroleiros, oito grandes petroleiros de petróleo", afirmou Trump. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Acho que estavam certos, eram reais, e creio que eram de bandeira paquistanesa... Acabaram por ser 10 petroleiros", prosseguiu o líder norte-americano.

Donald Trump falava durante uma reunião do governo na Casa Branca, descrevendo a passagem de petroleiros no Estreito de Ormuz como um "presente" do Irão. Na mesma ocasião, o Presidente dos EUA disse aos jornalistas que passar a controlar o petróleo do Irão é uma opção neste momento, mas não vai falar sobre isso. Proposta "injusta". Irão responde a plano de Trump A proposta de 15 pontos apresentada pela Administração norte-americana para acabar com a guerra é "unilateral e injusta", disse esta quinta-feira à agência Reuters um alto responsável iraniano. A mesma fonte afirmou que o plano, entregue ao Irão pelo Paquistão, que está a tentar mediar o conflito, "foi revista ao detalhe na quarta-feira à noite por responsáveis iranianos e pelo representante do líder supremo" Mojtaba Khamenei.