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Guerra no Golfo

Trump: Irão "implora" por acordo e deixou passar petroleiros

26 mar, 2026 - 17:19 • Ricardo Vieira, com Reuters

A proposta de 15 pontos apresentada pela Administração norte-americana é "unilateral e injusta", responde um alto responsável iraniano.

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O Irão deixou passar dez petroleiros no Estreito de Ormuz como gesto de boa vontade, afirmou esta quinta-feira o Presidente dos Estados Unidos. Donald Trump diz que o Teerão está a "implorar" por um acordo para acabar com a guerra.

"Eles disseram: 'Para vos mostrar que somos reais, sólidos e estamos presentes, vamos deixar-vos ter oito petroleiros, oito petroleiros, oito grandes petroleiros de petróleo", afirmou Trump.

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"Acho que estavam certos, eram reais, e creio que eram de bandeira paquistanesa... Acabaram por ser 10 petroleiros", prosseguiu o líder norte-americano.

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Donald Trump falava durante uma reunião do governo na Casa Branca, descrevendo a passagem de petroleiros no Estreito de Ormuz como um "presente" do Irão.

Na mesma ocasião, o Presidente dos EUA disse aos jornalistas que passar a controlar o petróleo do Irão é uma opção neste momento, mas não vai falar sobre isso.

Proposta "injusta". Irão responde a plano de Trump

A proposta de 15 pontos apresentada pela Administração norte-americana para acabar com a guerra é "unilateral e injusta", disse esta quinta-feira à agência Reuters um alto responsável iraniano.

A mesma fonte afirmou que o plano, entregue ao Irão pelo Paquistão, que está a tentar mediar o conflito, "foi revista ao detalhe na quarta-feira à noite por responsáveis iranianos e pelo representante do líder supremo" Mojtaba Khamenei.

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O responsável do regime de Teerão oficial referiu que ao plano de Trump faltam os requisitos mínimos para o sucesso e que serve apenas os interesses dos EUA e de Israel.

A mesma fonte sublinha, no entanto, que a diplomacia não terminou, apesar da ausência, até agora, de um plano realista para as negociações de paz.

Trump descreveu os iranianos como "grandes negociadores", mas acrescentou que não tem a certeza se está "disposto a fazer um acordo com eles para acabar com a guerra".

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