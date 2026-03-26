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Guerra no Golfo
Trump: Irão "implora" por acordo e deixou passar petroleiros
26 mar, 2026 - 17:19 • Ricardo Vieira, com Reuters
A proposta de 15 pontos apresentada pela Administração norte-americana é "unilateral e injusta", responde um alto responsável iraniano.
O Irão deixou passar dez petroleiros no Estreito de Ormuz como gesto de boa vontade, afirmou esta quinta-feira o Presidente dos Estados Unidos. Donald Trump diz que o Teerão está a "implorar" por um acordo para acabar com a guerra.
"Eles disseram: 'Para vos mostrar que somos reais, sólidos e estamos presentes, vamos deixar-vos ter oito petroleiros, oito petroleiros, oito grandes petroleiros de petróleo", afirmou Trump.
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"Acho que estavam certos, eram reais, e creio que eram de bandeira paquistanesa... Acabaram por ser 10 petroleiros", prosseguiu o líder norte-americano.
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Donald Trump falava durante uma reunião do governo na Casa Branca, descrevendo a passagem de petroleiros no Estreito de Ormuz como um "presente" do Irão.
Na mesma ocasião, o Presidente dos EUA disse aos jornalistas que passar a controlar o petróleo do Irão é uma opção neste momento, mas não vai falar sobre isso.
Proposta "injusta". Irão responde a plano de Trump
A proposta de 15 pontos apresentada pela Administração norte-americana para acabar com a guerra é "unilateral e injusta", disse esta quinta-feira à agência Reuters um alto responsável iraniano.
A mesma fonte afirmou que o plano, entregue ao Irão pelo Paquistão, que está a tentar mediar o conflito, "foi revista ao detalhe na quarta-feira à noite por responsáveis iranianos e pelo representante do líder supremo" Mojtaba Khamenei.
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O responsável do regime de Teerão oficial referiu que ao plano de Trump faltam os requisitos mínimos para o sucesso e que serve apenas os interesses dos EUA e de Israel.
A mesma fonte sublinha, no entanto, que a diplomacia não terminou, apesar da ausência, até agora, de um plano realista para as negociações de paz.
Trump descreveu os iranianos como "grandes negociadores", mas acrescentou que não tem a certeza se está "disposto a fazer um acordo com eles para acabar com a guerra".
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