Trump suspende ataques contra centrais de energia "a pedido do Irão"

Os Estados Unidos suspendem por 10 dias a "destruição" de centrais de energia no Irão, anunciou esta quinta-feira o Presidente norte-americano.

Donald Trump, numa publicação nas redes sociais, afirma que tomou a decisão "a pedido do Governo iraniano".

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A suspensão dos ataques contra as centrais energéticas está em vigor até às 00h00 de 6 de abril.

Na segunda-feira, Trump já tinha anunciado uma suspensão dos ataques durante cinco dias.

"As negociações continuam em curso e, apesar de declarações erradas em sentido contrário por parte dos media de notícias falsas e de outros, estão a decorrer muito bem", garante Donald Trump.

Horas antes, o Presidente dos EUA tinha afirmado que o Irão deixou passar dez petroleiros no Estreito de Ormuz como gesto de boa vontade.

Donald Trump também disse, em declarações aos jornalistas na Casa Branca, que Teerão está a "implorar" por um acordo para acabar com a guerra.