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Trump suspende ataques contra centrais de energia "a pedido do Irão"

26 mar, 2026 - 20:27 • Ricardo Vieira

As negociações com o Irão "continuam em curso" e "estão a decorrer muito bem", garante o Presidente dos EUA.

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Os Estados Unidos suspendem por 10 dias a "destruição" de centrais de energia no Irão, anunciou esta quinta-feira o Presidente norte-americano.

Donald Trump, numa publicação nas redes sociais, afirma que tomou a decisão "a pedido do Governo iraniano".

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A suspensão dos ataques contra as centrais energéticas está em vigor até às 00h00 de 6 de abril.

Na segunda-feira, Trump já tinha anunciado uma suspensão dos ataques durante cinco dias.

"As negociações continuam em curso e, apesar de declarações erradas em sentido contrário por parte dos media de notícias falsas e de outros, estão a decorrer muito bem", garante Donald Trump.

Horas antes, o Presidente dos EUA tinha afirmado que o Irão deixou passar dez petroleiros no Estreito de Ormuz como gesto de boa vontade.

Donald Trump também disse, em declarações aos jornalistas na Casa Branca, que Teerão está a "implorar" por um acordo para acabar com a guerra.

Trump: Irão "implora" por acordo e deixou passar petroleiros

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A proposta de 15 pontos apresentada pela Administr(...)

As autoridades do Irão responderam esta quinta-feira ao plano de 15 pontos de Donald Trump para acabar com a guerra iniciada a 28 de fevereiro.

A proposta apresentada pela Administração norte-americana é "unilateral e injusta", disse à agência Reuters um alto responsável iraniano.

A mesma fonte afirmou que o plano, entregue ao Irão pelo Paquistão, que está a tentar mediar o conflito, "foi revista ao detalhe na quarta-feira à noite por responsáveis iranianos e pelo representante do líder supremo" Mojtaba Khamenei.

O responsável do regime de Teerão referiu que ao plano de Trump faltam os requisitos mínimos para o sucesso e que serve apenas os interesses dos EUA e de Israel.

A mesma fonte sublinha, no entanto, que a diplomacia não terminou, apesar da ausência, até agora, de um plano realista para as negociações de paz.

Trump descreveu os iranianos como "grandes negociadores", mas acrescentou que não tem a certeza se está "disposto a fazer um acordo com eles para acabar com a guerra".

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