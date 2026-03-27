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Americanos feridos após ataque do Irão a base na Arábia Saudita

27 mar, 2026 - 21:45 • Ricardo Vieira, com Reuters

Míssil iraniano atingiu esta sexta-feira a base aérea Príncipe Sultan.

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Vários militares norte-americanos ficaram feridos na sequência de um ataque do Irão contra uma base aérea na Arábia Saudita, avança o "The Wall Street Journal".

Um míssil iraniano atingiu esta sexta-feira a base aérea Príncipe Sultan.

Aviões de reabastecimento dos Estados Unidos sofreram danos.

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Um depois dos primeiros bombardeamentos, a guerra no Golfo não dá sinais de abrandar.

O Irão informou a Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) de um novo ataque nas imediações da central nuclear de Bushehr, o terceiro incidente deste tipo em 10 dias, sem danos no reator em funcionamento nem qualquer libertação de radiação, indicou a agência na sexta-feira.

A AIEA acrescentou que, segundo Teerão, as condições da central se mantêm normais após o incidente.

Esta sexta-feira, o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que a guerra contra o Irão deverá estar concluída dentro de "semanas e não meses".

Marco Rubio acredita que os Estados Unidos conseguirão atingir os seus objetivos sem a necessidade de uma operação com tropas no terreno.

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