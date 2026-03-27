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Guerra na Ucrânia

Ataques de drones ucranianos atrasam mais de 50 voos na Rússia

27 mar, 2026 - 09:25 • Lusa

Segundo o Ministério da Defesa russo, 85 drones de asa fixa foram "intercetados e destruídos".

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Ataques de drones lançados pela Ucrânia contra território russo obrigaram as autoridades de aviação russas a atrasar hoje mais de 50 voos, principalmente nos aeroportos de São Petersburgo e Kaliningrado.

De acordo com um comunicado do Aeroporto de Pulkovo, na antiga capital imperial, 43 voos sofreram atrasos superiores a duas horas e 23 foram cancelados.

Outros 23 voos foram desviados para aeroportos alternativos, informou o aeroporto.

Entretanto, 11 voos foram atrasados no Aeroporto de Kaliningrado, segundo o site oficial do terminal.

No total, segundo o Ministério da Defesa russo, 85 drones de asa fixa foram "intercetados e destruídos" sobre nove regiões russas e o Mar Negro.

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