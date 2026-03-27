Costa pede a Presidente de Israel “máxima contenção” e fim de operações no Líbano

O presidente do Conselho Europeu pediu na quinta-feira ao chefe de Estado israelita, Isaac Herzog, para que Israel exerça uma "máxima contenção" no Médio Oriente e pare as operações militares no Líbano. Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), António Costa disse que falou na quinta-feira com Herzog e apelou à "redução de tensões, à máxima contenção, à proteção dos civis e das infraestruturas civis e ao pleno respeito pelo direito internacional por todas as partes" no contexto da guerra no Irão. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"Só a diplomacia pode garantir uma solução sustentável para as ameaças do Irão, incluindo no que diz respeito ao dossiê nuclear", defendeu. António Costa afirmou também que pediu ao Presidente israelita para aproveitar o atual momento para iniciar conversações diretas com o Líbano, alvo de bombardeamentos e de uma incursão militar das forças israelitas.

"Israel deve cessar as suas operações militares e assegurar a proteção dos civis e das infraestruturas civis", frisou. Costa disse ainda que falou com o Presidente israelita sobre a situação humanitária na Faixa de Gaza, considerando que precisa de "melhorar com urgência", e sobre o desarmamento do grupo extremista palestiniano Hamas. "A situação na Cisjordânia é extremamente preocupante e saudei o apelo do Presidente Herzog para que se combata a violência dos colonos. Existe a necessidade urgente de acalmar os ânimos e de pôr fim à violência, bem como de travar a expansão contínua dos colonatos", referiu. O presidente do Conselho Europeu indicou ainda que transmitiu a Isaac Herzog a "solidariedade da União Europeia (UE) para com o povo israelita tendo em conta os ataques diários do Irão e do [movimento xiita libanês] Hezbollah". "Esses ataques devem parar imediatamente", defendeu.