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Dados da Comissão Europeia roubados em ciberataque

27 mar, 2026 - 18:31 • Ricardo Vieira, com Reuters

As primeiras perícias sugerem que foram roubados dados dos sites na plataforma Europa.

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A Comissão Europeia foi alvo de um ataque informático na terça-feira, 24 de março, que afetou a sua infraestrutura em nuvem que aloja a plataforma Europa.

As primeiras análises sugerem que foram roubados dados dos sites, informou esta sexta-feira a Comissão Europeia.

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O incidente foi rapidamente controlado, indicou a instituição europeia em comunicado, acrescentando que o impacto total do ataque ainda está a ser investigado.

"Os sistemas internos não foram afetados pelo ciberataque", afirmou a Comissão Europeia.

Até ao momento, não foi identificado qualquer grupo ou indivíduo responsável pelo ataque cibernético.

"Hackers" invadiram email pessoal do diretor do FBI

O ataque ao site da Comissão Europeia foi conhecido no dia em que foi noticiado que o email pessoal do diretor do FBI, Kash Patel, foi invadido por piratas informáticos alegadamente ligados ao Irão.

De acordo com a agência Reuters, o grupo Handala Hack Team reivindicou o ataque através do seu site, afirmando que Patel “agora encontrará o seu nome na lista de vítimas hackeadas com sucesso”.

Um porta-voz do FBI esclareceu, entretanto, que o email pessoal do diretor do FBI não contém informação do Governo.

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