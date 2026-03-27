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Dados da Comissão Europeia roubados em ciberataque
27 mar, 2026 - 18:31 • Ricardo Vieira, com Reuters
As primeiras perícias sugerem que foram roubados dados dos sites na plataforma Europa.
A Comissão Europeia foi alvo de um ataque informático na terça-feira, 24 de março, que afetou a sua infraestrutura em nuvem que aloja a plataforma Europa.
As primeiras análises sugerem que foram roubados dados dos sites, informou esta sexta-feira a Comissão Europeia.
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O incidente foi rapidamente controlado, indicou a instituição europeia em comunicado, acrescentando que o impacto total do ataque ainda está a ser investigado.
"Os sistemas internos não foram afetados pelo ciberataque", afirmou a Comissão Europeia.
Até ao momento, não foi identificado qualquer grupo ou indivíduo responsável pelo ataque cibernético.
"Hackers" invadiram email pessoal do diretor do FBI
O ataque ao site da Comissão Europeia foi conhecido no dia em que foi noticiado que o email pessoal do diretor do FBI, Kash Patel, foi invadido por piratas informáticos alegadamente ligados ao Irão.
De acordo com a agência Reuters, o grupo Handala Hack Team reivindicou o ataque através do seu site, afirmando que Patel “agora encontrará o seu nome na lista de vítimas hackeadas com sucesso”.
Um porta-voz do FBI esclareceu, entretanto, que o email pessoal do diretor do FBI não contém informação do Governo.
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