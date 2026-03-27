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Estreito de Ormuz: Português lidera mecanismo da ONU para facilitar comércio de fertilizantes

27 mar, 2026 - 19:20 • Lusa

Subsecretário-geral da ONU, Jorge Moreira da Silva, vai tentar desbloquear a situação em Ormuz, na sequência da guerra entre EUA e Israel contra o Irão.

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O secretário-geral da ONU anunciou esta sexta-feira um grupo de trabalho focado no Estreito de Ormuz, liderado pelo português Jorge Moreira da Silva, que terá como missão facilitar o comércio de fertilizantes, incluindo a movimentação de matérias-primas relacionadas.

O anúncio foi feito pelo porta-voz de António Guterres, Stéphane Dujarric, que explicou que o foco da iniciativa é desenvolver e propor mecanismos técnicos especificamente concebidos para satisfazer as necessidades humanitárias face ao atual bloqueio iraniano do Estreito de Ormuz.

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“Inspirando-se em iniciativas relevantes da ONU, incluindo o Mecanismo de Verificação, Inspeção e Monitorização das Nações Unidas para o Iémen, a Iniciativa dos Cereais do Mar Negro e o Mecanismo UN2720 para Gaza, este novo mecanismo para o Estreito de Ormuz visa facilitar o comércio de fertilizantes, incluindo a movimentação de matérias-primas relacionadas”, afirmou Dujarric, em declarações feitas em Nova Iorque.

A iniciativa será liderada pelo subsecretário-geral da ONU Jorge Moreira da Silva, atual diretor executivo do Gabinete das Nações Unidas para os Serviços para Projetos (UNOPS).

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