- Noticiário das 20h
- 27 mar, 2026
-
Médio Oriente
Estreito de Ormuz: Português lidera mecanismo da ONU para facilitar comércio de fertilizantes
27 mar, 2026 - 19:20 • Lusa
Subsecretário-geral da ONU, Jorge Moreira da Silva, vai tentar desbloquear a situação em Ormuz, na sequência da guerra entre EUA e Israel contra o Irão.
O secretário-geral da ONU anunciou esta sexta-feira um grupo de trabalho focado no Estreito de Ormuz, liderado pelo português Jorge Moreira da Silva, que terá como missão facilitar o comércio de fertilizantes, incluindo a movimentação de matérias-primas relacionadas.
O anúncio foi feito pelo porta-voz de António Guterres, Stéphane Dujarric, que explicou que o foco da iniciativa é desenvolver e propor mecanismos técnicos especificamente concebidos para satisfazer as necessidades humanitárias face ao atual bloqueio iraniano do Estreito de Ormuz.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Inspirando-se em iniciativas relevantes da ONU, incluindo o Mecanismo de Verificação, Inspeção e Monitorização das Nações Unidas para o Iémen, a Iniciativa dos Cereais do Mar Negro e o Mecanismo UN2720 para Gaza, este novo mecanismo para o Estreito de Ormuz visa facilitar o comércio de fertilizantes, incluindo a movimentação de matérias-primas relacionadas”, afirmou Dujarric, em declarações feitas em Nova Iorque.
A iniciativa será liderada pelo subsecretário-geral da ONU Jorge Moreira da Silva, atual diretor executivo do Gabinete das Nações Unidas para os Serviços para Projetos (UNOPS).
- Noticiário das 20h
- 27 mar, 2026
-
- Nações Unidas alertam que encerramento do Estreito de Ormuz coloca em causa a segurança alimentar
- Portugal disposto a ajudar na reabertura do Estreito de Ormuz
- Bloqueio do Estreito de Ormuz está a provocar a pior crise energética das últimas décadas?
- Estreito de Ormuz "será completamente fechado e não será reaberto" se centrais elétricas forem atacadas
- Estreito de Ormuz está aberto a todos exceto a "navios ligados ao inimigo", diz Irão
- Bloqueio do estreito de Ormuz limita trânsito de navios a 5% do habitual
- Marco Rubio diz que guerra no Irão poderá terminar dentro de semanas
- Nações Unidas alertam que encerramento do Estreito de Ormuz coloca em causa a segurança alimentar
- Portugal disposto a ajudar na reabertura do Estreito de Ormuz
- Bloqueio do Estreito de Ormuz está a provocar a pior crise energética das últimas décadas?
- Estreito de Ormuz "será completamente fechado e não será reaberto" se centrais elétricas forem atacadas
- Estreito de Ormuz está aberto a todos exceto a "navios ligados ao inimigo", diz Irão
- Bloqueio do estreito de Ormuz limita trânsito de navios a 5% do habitual
- Marco Rubio diz que guerra no Irão poderá terminar dentro de semanas