Hackers ligados ao Irão dizem ter invadido email pessoal do diretor do FBI

Hackers alegadamente ligados ao Irão afirmam ter invadido a caixa de correio eletrónico pessoal do diretor do FBI, Kash Patel, tendo divulgado online fotografias e vários documentos.

De acordo com a agência Reuters, o grupo Handala Hack Team reivindicou o ataque através do seu site, afirmando que Patel “agora encontrará o seu nome na lista de vítimas hackeadas com sucesso”.

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Um funcionário do Departamento de Justiça dos Estados Unidos confirmou à Reuters que a conta de email foi comprometida, indicando que o material divulgado “parece autêntico”.

O FBI não respondeu de imediato a pedidos de comentário, nem o grupo de hackers reagiu a contactos feitos pela agência.

O grupo Handala, que se apresenta como um coletivo de hackers pró-Palestina, é apontado por investigadores ocidentais como uma possível fachada de unidades de ciberinteligência ligadas ao governo iraniano.

Segundo a Reuters, não foi possível verificar de forma independente a totalidade dos emails divulgados. Ainda assim, “o endereço de Gmail alegadamente invadido coincide com um email anteriormente associado a Kash Patel em fugas de dados”, registadas por uma empresa de monitorização da dark web.

A análise de parte do material sugere que os conteúdos incluem “uma mistura de correspondência pessoal e profissional datada entre 2010 e 2019”.

O grupo Handala já tinha reivindicado recentemente outros ataques, incluindo um alegado ciberataque a uma empresa norte-americana de dispositivos médicos, no qual afirmou ter apagado grandes volumes de dados.

O caso surge num contexto de crescente tensão no ciberespaço, com suspeitas recorrentes de operações de espionagem digital associadas a Estados.