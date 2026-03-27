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Guerra no Golfo

Irão promete fazer pagar “preço elevado” por ataques a instalações estratégicas

27 mar, 2026 - 21:40 • Lusa

"Israel atacou duas das mais importantes siderurgias do Irão, uma central elétrica e instalações nucleares civis, entre outras infraestruturas, em coordenação com os Estados Unidos", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano.

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O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano prometeu que Teerão vai cobrar "um preço elevado" pelos "crimes israelitas", referindo-se aos ataques aéreos desta sexta-feira a siderurgias e instalações nucleares civis iranianas.

"Israel atacou duas das mais importantes siderurgias do Irão, uma central elétrica e instalações nucleares civis, entre outras infraestruturas, em coordenação com os Estados Unidos", declarou Abbas Araghchi.

A Guarda Revolucionária, exército ideológico da República Islâmica, também reagiu aos bombardeamentos, instando os responsáveis de instalações industriais da região do Médio Oriente ligadas aos Estados Unidos da América (EUA) e a Israel a evacuarem esses locais, porque o Irão vai retaliar.

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Por seu lado, o diretor-geral da Agência Internacional da Energia Atómica (AIEA), Rafael Grossi, reiterou o "apelo para a contenção militar, para evitar qualquer risco de acidente" no Irão, após os ataques israelitas e norte-americanos a instalações nucleares.

"A AIEA foi informada pelo Irão" de um ataque contra a central de Arkadan, na província de Yadz, no centro do país, declarou a agência especializada da ONU nas redes sociais.

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"Não foi registado qualquer aumento nos níveis de radiação fora da central", acrescentou.

O ataque aéreo à unidade de processamento de urânio de Ardakan foi inicialmente anunciado pela Organização Iraniana de Energia Atómica e logo confirmado pelo Exército israelita.

As forças israelitas "atacaram a única instalação deste tipo no Irão utilizada para produzir materiais necessários ao processo de enriquecimento de urânio", indicou o Exército num comunicado, acrescentando que Israel "não permitirá" que o Irão "avance com o programa de armas nucleares".

O complexo de processamento de água pesada de Khondab (novo nome do reator de Arak), situado a duas horas da capital, foi também "alvo de um ataque, em duas fases, orquestrado pelo inimigo norte-americano e sionista", informou a agência de notícias Fars, citando uma fonte local.

Foram igualmente bombardeados dois importantes complexos siderúrgicos iranianos, na região de Isfahan, no centro do Irão, e na província de Cuzistão, no sudoeste.

Os EUA e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar ao Irão, que justificaram com a inflexibilidade da República Islâmica nas negociações para pôr fim ao enriquecimento de urânio no âmbito do seu programa nuclear, que afirma destinar-se apenas a fins civis.

Em retaliação, o Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques contra alvos em Israel, bases norte-americanas e infraestruturas civis em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Jordânia, Omã e Iraque.

Desde o início do conflito, as autoridades iranianas contabilizaram pelo menos 1.332 mortos e mais de 10 mil feridos, mas não atualizaram o balanço oficial nos últimos dias.

A organização não-governamental HRANA (Human Rights Activists News Agency), com sede nos Estados Unidos, situa o número total de vítimas mortais no Irão em pelo menos 3.329, entre as quais 1.492 civis.

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