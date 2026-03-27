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Guerra no Médio Oriente

Israel vai intensificar ataques contra o Irão

27 mar, 2026 - 12:59 • João Carlos Malta Redação

O líder da oposição israelita, Yair Lapid, alertou ontem à noite, pela primeira vez, o governo de que a guerra está a provocar um número excessivo de baixas.

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Israel vai intensificar os ataques contra o Irão em resposta aos ataques iranianos, afirmou o ministro israelita da Defesa, Israel Katz.

O governante alertou Teerão que a república islâmica vai pagar um "preço elevado".

"Apesar dos avisos, os disparos continuam – consequentemente, os ataques das Forças de Defesa de Israel (IDF) no Irão vão intensificar-se e expandir-se para outros alvos em setores que ajudam o regime a desenvolver e a utilizar meios militares contra civis israelitas”, disse Katz.

“Vão pagar um preço elevado, cada vez mais elevado, por este crime de guerra", acrescentou o ministro da Defesa, num vídeo divulgado pelo seu gabinete.

Segundo a Reuters, mais de 1.900 pessoas foram mortas e pelo menos 20 mil ficaram feridas no Irão desde o início dos ataques dos EUA e de Israel, afirmou Maria Martinez, da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV), na sexta-feira, citando dados fornecidos pelo Crescente Vermelho Iraniano.

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Martinez sublinhou que o Crescente Vermelho Iraniano continua a ser a única organização humanitária de âmbito nacional a atuar em todo o país no meio da escalada do conflito.

O líder da oposição israelita, Yair Lapid, alertou ontem à noite, pela primeira vez, o governo de que a guerra está a provocar um número excessivo de baixas.

“As Forças de Defesa de Israel estão sobrecarregadas e não só. O governo está a abandonar o exército ferido no campo de batalha”, disse Lapid, fazendo eco de um alerta feito um dia antes pelo chefe das Forças Armadas, o tenente-general Eyal Zamir.

“O governo está a enviar o exército para uma guerra em múltiplas frentes sem uma estratégia, sem os meios necessários e com um número muito reduzido de soldados”, afirmou Lapid.

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