Juiz rejeita arquivar acusações de tráfico de droga contra Maduro

27 mar, 2026 - 04:02 • Reuters

Nicolás Maduro, o Presidente deposto da Venezuela, e a mulher Cilia Flores saíram esta quinta-feira da prisão, por algumas horas, para a segunda sessão do caso em que são acusados pela justiça norte-americano.

O casal pediu o arquivamento da acusações de tráfico de drogas, mas o requerimento foi rejeitado pelo juiz Alvin Hellerstein, do Tribunal Federal de Manhattan, em Nova Iorque.

Por outro lado, o juiz questionou se os Estados Unidos podem impedir a Venezuela de financiar a defesa legal de Nicolás Maduro sem violar os seus direitos constitucionais.

Maduro e a sua mulher, Cilia Flores, compareceram na audiência no tribunal federal de Manhattan envergando uniformes prisionais bege, mais de dois meses após terem sido capturados por forças militares norte-americanas numa operação surpresa em Caracas e transferidos para Nova Iorque.

Maduro, de 63 anos, e Flores, de 69, declararam-se inocentes de acusações que incluem conspiração de narcoterrorismo e permanecem detidos em Brooklyn enquanto aguardam julgamento.

Os dois tinham solicitado ao juiz distrital norte-americano Alvin Hellerstein o arquivamento do processo, alegando que a impossibilidade de recorrer a fundos públicos venezuelanos — devido às sanções impostas pelos EUA à Venezuela — interfere com o seu direito, consagrado na Sexta Emenda da Constituição dos Estados Unidos, de escolher o seu advogado. Todos os arguidos em processos criminais nos EUA têm direitos constitucionais, independentemente da sua nacionalidade.

Os advogados afirmaram que Maduro e Flores não dispõem de meios financeiros para suportar os custos da sua defesa.

Em tribunal, o procurador Kyle Wirshba argumentou que as sanções norte-americanas que bloqueiam esses pagamentos assentam em legítimos interesses de segurança nacional e de política externa. Durante o seu primeiro mandato na Casa Branca, Donald Trump intensificou as sanções contra a Venezuela, alegando que o governo de Maduro era corrupto e minava as instituições democráticas. Washington classificou como fraudulenta a reeleição de Maduro em 2018.

Hellerstein mostrou-se céptico em relação a essa argumentação, sublinhando que os Estados Unidos aliviaram entretanto algumas sanções à Venezuela desde a queda de Maduro.

“O arguido está aqui, Flores está aqui. Não representam qualquer ameaça adicional à segurança nacional”, afirmou o juiz, nomeado pelo presidente democrata Bill Clinton. “O direito em causa, que prevalece sobre outros, é o direito a advogado garantido pela Constituição.”

Barry Pollack, que anteriormente representou o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, indicou que poderá abandonar o caso caso o juiz não rejeite as acusações e o governo venezuelano não possa pagar os seus honorários. Não é conhecido o valor cobrado pelos seus serviços, e o advogado não respondeu a pedidos de comentário.

Também na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou aos jornalistas que serão apresentadas novas acusações contra Maduro, sem adiantar pormenores.

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

A velha Constituição, a nova Lusa e um Líbano em polvorosa

Flotilha chega a Havana com toneladas de ajuda

Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: "Quem aprovar terá de assumir conflitualidade"

