Juiz rejeita arquivar acusações de tráfico de droga contra Maduro
27 mar, 2026 - 04:02 • Reuters
Nicolás Maduro, o Presidente deposto da Venezuela, e a mulher Cilia Flores saíram esta quinta-feira da prisão, por algumas horas, para a segunda sessão do caso em que são acusados pela justiça norte-americano.
O casal pediu o arquivamento da acusações de tráfico de drogas, mas o requerimento foi rejeitado pelo juiz Alvin Hellerstein, do Tribunal Federal de Manhattan, em Nova Iorque.
Por outro lado, o juiz questionou se os Estados Unidos podem impedir a Venezuela de financiar a defesa legal de Nicolás Maduro sem violar os seus direitos constitucionais.
