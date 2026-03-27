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G7
Marco Rubio diz que guerra no Irão poderá terminar dentro de semanas
27 mar, 2026 - 17:47 • Ricardo Vieira, com Reuters
Secretário de Estado norte-americano mostrou-se também preocupado com a violência levada de colonos israelitas contra palestinianos na Cisjordânia.
A guerra contra o Irão deverá estar concluída dentro de "semanas e não meses", disse esta sexta-feira o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, após uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, em França.
Rubio afirmou ainda que é aceitável que o Irão implemente um sistema de portagens marítimas no Estreito de Ormuz.
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Os países mais afetados pelo impasse em Ormuz devem fazer alguma coisa, defendeu.
Ainda sobre o Médio Oriente, o chefe da diplomacia dos EUA mostrou preocupado com a violência levada a cabo por colonos israelitas contra palestinianos na Cisjordânia.
Marco Rubio espera que o Governo de Israel tome medidas para resolver o problema.
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Ministros do G7 contra ataques a civis no Irão
Os ministros dos Negócios Estrangeiros do G7 apelaram, esta sexta-feira, à interrupção imediata dos ataques contra civis e infraestruturas civis no contexto da guerra no Irão.
Numa declaração conjunta acordada no segundo dia de uma reunião do G7 em França — país anfitrião deste ano —, os ministros sublinharam a importância de minimizar o impacto do conflito nos parceiros regionais, nas populações civis e nas infraestruturas críticas.
"Centrámo-nos no valor de parcerias diversificadas, na coordenação e no apoio a iniciativas, incluindo para mitigar choques económicos globais, como perturbações nas cadeias de abastecimento económicas, energéticas, de fertilizantes e comerciais, que têm impactos diretos nos nossos cidadãos", refere a declaração citada pela agência Reuters.
Os ministros reiteraram ainda a necessidade de restabelecer uma liberdade de navegação segura e sem portagens no Estreito de Ormuz.
Os membros do G7 são os Estados Unidos, o Reino Unido, o Canadá, a França, a Alemanha, a Itália e o Japão, além da União Europeia.
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