Marco Rubio diz que guerra no Irão poderá terminar dentro de semanas

A guerra contra o Irão deverá estar concluída dentro de "semanas e não meses", disse esta sexta-feira o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, após uma reunião de ministros dos Negócios Estrangeiros do G7, em França.

Rubio afirmou ainda que é aceitável que o Irão implemente um sistema de portagens marítimas no Estreito de Ormuz.



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Os países mais afetados pelo impasse em Ormuz devem fazer alguma coisa, defendeu.

Ainda sobre o Médio Oriente, o chefe da diplomacia dos EUA mostrou preocupado com a violência levada a cabo por colonos israelitas contra palestinianos na Cisjordânia.

Marco Rubio espera que o Governo de Israel tome medidas para resolver o problema.