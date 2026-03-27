Trump diz que "Cuba é a próxima" na mira após elogiar avanços no Irão e na Venezuela

Depois de afirmar que a tomada de poder pode ser amigável ou não , o líder dos Estados Unidos da América (EUA) sugeriu uma ação militar em Cuba.

Sem adiantar explicações sobre o que planeia avançar no país, Trump insistiu na ideia que Cuba está à beira do colapso perante a crise económica que enfrenta.

O Presidente norte-americano, Donald Trump , afirmou esta sexta-feira que Cuba é o próximo alvo , depois de elogiar os sucessos das ações militares no Irão e na Venezuela.

"Eu construí este grande exército. Eu disse: 'Nunca vou ter de o usar', mas às vezes é preciso usá-lo e a Cuba é a próxima, já agora", disse Trump.

Logo depois de o Presidente dos EUA contar aos jornalistas a intenção de avançar em Havana, disse: "Mas façam de conta que eu não disse isto".

Perante as ameaças, o Presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, revelou que o país está em negociações com os EUA numa tentativa de evitar um possível confronto militar.

Já no início desta semana o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, afirmou este domingo que as forças armadas do país estão a preparar-se para uma possível agressão militar dos Estados Unidos da América.´

A pressão de Washington sobre Havana intensificou-se este ano, depois da captura, em janeiro, do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, principal aliado externo de Cuba. Trump interrompeu os envios de petróleo venezuelano para a ilha e ameaçou aplicar tarifas a países que vendam petróleo a Cuba.

