Irão diz que irá "facilitar e acelerar" ajuda humanitária através de Ormuz

"Esta medida reflete o compromisso contínuo do Irão em apoiar os esforços humanitários e garantir que a ajuda essencial chegue aos necessitados sem demora", disse Bahreini numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

Embora os mercados e os governos se tenham concentrado principalmente nas restrições ao fornecimento de petróleo e gás natural, o bloqueio de ingredientes e comércio de fertilizantes ameaça a agricultura e a segurança alimentar em todo o mundo.

O plano de ajuda seria a primeira conquista naquele ponto de estrangulamento do transporte marítimo após um mês de guerra.

Ali Bahreini afirmou que Teerão aceitou um pedido da ONU para permitir que a ajuda humanitária e os carregamentos agrícolas passem por aquele canal vital, por onde circula habitualmente um quinto das remessas de petróleo do mundo e quase um terço do comércio mundial de fertilizantes.

O Irão concordou em "facilitar e acelerar" a ajuda humanitária através do Estreito de Ormuz , disse na sexta-feira o embaixador iraniano nas Nações Unidas em Genebra, num momento em que o país enfrenta ataques às suas instalações nucleares.

A ONU anunciou antes uma força-tarefa para enfrentar os efeitos dominó que a guerra do Irão teve na entrega de ajuda.

O anúncio surgiu apenas algumas horas depois de os meios de comunicação estatais iranianos terem noticiado que duas das instalações nucleares do país tinham sido atacadas.

Com os mercados bolsistas a vacilar e os impactos económicos da guerra a estenderem-se muito para além do Médio Oriente, Trump está sob crescente pressão para acabar com o controlo do Irão sobre a importante via marítima.

Um bloco árabe do Golfo afirmou na quinta-feira que o Irão tem estado a cobrar portagens aos navios para garantir uma passagem segura.

O enviado de Trump, Steve Witkoff, disse que Washington entregou na terça-feira ao Irão uma "lista de ação" com 15 pontos para um possível cessar-fogo, utilizando o Paquistão como intermediário. Os EUA propõem restringir o programa nuclear do Irão e reabrir o Estreito de Ormuz.

O Irão rejeitou a oferta dos EUA e apresentou a sua própria proposta de cinco pontos que incluía reparações e reconhecimento da sua soberania sobre o estreito vital.

Trump disse que se o Irão não reabrir o estreito a todo o tráfego até 6 de abril, ordenará a destruição das centrais energéticas do Irão.