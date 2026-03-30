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Guerra na Ucrânia
Alemanha anuncia detenção de ucraniano suspeito de espionagem para Rússia
30 mar, 2026 - 21:01 • Lusa
Governo alemão, um dos principais apoiantes da Ucrânia, que há mais de quatro anos combate a invasão russa do seu território, acusa Moscovo de orquestrar uma campanha de sabotagem, espionagem, tráfico de influências e desinformação na Alemanha e noutros países da Europa.
A Justiça alemã anunciou esta segunda-feira a detenção de um ucraniano suspeito de trabalhar para os serviços secretos russos, mais um exemplo do que Berlim considera uma extensa campanha de espionagem e destabilização orquestrada por Moscovo.
"Pelo menos desde novembro de 2025, Vitalii M., agindo em nome de um serviço de informações secretas russo, vinha recolhendo informações sobre um homem que se encontrava na Alemanha e que, após o início da guerra de agressão russa [à Ucrânia, em fevereiro de 2022], participou em combates, integrado nas Forças Armadas ucranianas", indicou a procuradoria alemã.
Acrescentou que o suspeito foi detido a 27 de março e colocado em prisão preventiva no dia seguinte.
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"A operação de espionagem visava provavelmente também preparar novas ações dos serviços secretos contra a pessoa visada na Alemanha", disse ainda a procuradoria do país, sem fornecer mais pormenores.
O Governo alemão, um dos principais apoiantes da Ucrânia, que há mais de quatro anos combate a invasão russa do seu território, acusa Moscovo de orquestrar uma campanha de sabotagem, espionagem, tráfico de influências e desinformação na Alemanha e noutros países da Europa.
As detenções de suspeitos de serem agentes russos multiplicaram-se nos últimos meses.
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A 24 de março, o Ministério Público alemão tinha anunciado a detenção de uma cidadã romena na Alemanha e de um cidadão ucraniano em Espanha, suspeitos de terem espiado alguém que fornecia drones e peças sobresselentes à Ucrânia.
Entre outros casos recentes, três ucranianos estão a ser julgados em Estugarda desde 17 de março, acusados de planearem atos de sabotagem com explosivos tendo como alvos a Alemanha e a Ucrânia.
No final de janeiro, uma cidadã germano-ucraniana foi detida e acusada de fornecer informações à embaixada da Rússia na Alemanha, em especial sobre a ajuda militar à Ucrânia e a indústria de Defesa alemã.
Os serviços secretos alemães lançaram em setembro de 2025 uma campanha de informação explicando que a Rússia estava a aumentar o recrutamento de agentes ditos "descartáveis" --- ou seja, não-profissionais, abordados sobretudo através das redes sociais --- para "realizar atividades de espionagem ou de sabotagem na Alemanha".
O Governo do chanceler Friedrich Merz, que chegou ao poder na primavera de 2025, fez da reconstrução do Exército alemão e da segurança das suas infraestruturas uma prioridade, desbloqueando verbas consideráveis para tal fim.
Por seu lado, os parlamentares alemães aprovaram recentemente legislação destinada a reforçar "a resistência" das infraestruturas críticas do país, identificando aquelas que são essenciais para a população e para a economia para obrigar as entidades que as exploram a aumentar as medidas de segurança.
O Kremlin (presidência russa) nega estar a ameaçar a segurança dos europeus, assegurando, pelo contrário, que são eles que querem "destruir" a Rússia.
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