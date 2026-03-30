Alemanha anuncia detenção de ucraniano suspeito de espionagem para Rússia

A Justiça alemã anunciou esta segunda-feira a detenção de um ucraniano suspeito de trabalhar para os serviços secretos russos, mais um exemplo do que Berlim considera uma extensa campanha de espionagem e destabilização orquestrada por Moscovo.

"Pelo menos desde novembro de 2025, Vitalii M., agindo em nome de um serviço de informações secretas russo, vinha recolhendo informações sobre um homem que se encontrava na Alemanha e que, após o início da guerra de agressão russa [à Ucrânia, em fevereiro de 2022], participou em combates, integrado nas Forças Armadas ucranianas", indicou a procuradoria alemã.

Acrescentou que o suspeito foi detido a 27 de março e colocado em prisão preventiva no dia seguinte.

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"A operação de espionagem visava provavelmente também preparar novas ações dos serviços secretos contra a pessoa visada na Alemanha", disse ainda a procuradoria do país, sem fornecer mais pormenores.

O Governo alemão, um dos principais apoiantes da Ucrânia, que há mais de quatro anos combate a invasão russa do seu território, acusa Moscovo de orquestrar uma campanha de sabotagem, espionagem, tráfico de influências e desinformação na Alemanha e noutros países da Europa.

As detenções de suspeitos de serem agentes russos multiplicaram-se nos últimos meses.